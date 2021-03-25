Видимый результат за 3 недели вместе с Purina ONE®
Поддерживайте здоровье Вашего кота, кормя его кормом Purina ONE®. Это полнорационное и сбалансированное питание, которое поможет вашему любимцу оставаться здоровым сегодня и завтра.
Источник:Purina
Три недели – видимый результат: как это работает
День 1. Хороший аппетит
Неделя 1. Высокий уровень энергии
Ваш любимец должен стать более энергичным благодаря высококачественному, полнорационному и сбалансированному рациону от Purina ONE®.
Неделя 2. Улучшение пищеварения
Purina ONE® содержит корень цикория – натуральный ингредиент, помогающий улучшить пищеварение.
Неделя 3. Здоровая кожа и блестящая шерсть
Корма Purina ONE® содержат жирные кислоты омега-6 и омега-3, витамины и минералы, способствующие здоровью шерсти и кожи.
Завтра. Сильная естественная защита
Purina ONE® поддерживает иммунную систему Вашего любимца, чтобы помогать ему оставаться здоровым сегодня и завтра.
Ознакомьтесь с линейкой продукции Purina ONE® и выберите то, что подойдет именно вашему коту. Ассортимент учитывает возраст и особые потребности животных.
Purina ONE®: выберите корм, который подойдет вашему любимцу
Purina ONE® – это высококачественное питание для кошек всех возрастов и с разными потребностями.
Рационы Purina ONE® в зависимости от возраста животного
Purina ONE® Junior*
Сухой полнорационный корм для котят.
Изображение может отличаться от внешнего вида продукта
Маленький котенок – это большая радость и одновременно большая ответственность, поэтому особенно важно обеспечить его правильным питанием.
Корм Purina ONE® Junior специально создан для удовлетворения пищевых потребностей котят (от 1 до 12 месяцев), а также для беременных и лактирующих кошек.
Сухой полнорационный корм Purina ONE® Junior:
- Здоровое развитие жизненно важных функций благодаря питательным веществам.
- Здоровое развитие скелета и мышц благодаря высокому уровню протеина и сбалансированному составу минеральных веществ.
- Отличное усвоение корма благодаря ингредиентам высокого качества.
- Здоровые десны и зубы благодаря питательным веществам и структуре корма.
- Развитие мозга и зрения благодаря докозагексаеновой кислоте, которая содержится в материнском молоке.
*Полное название продуктов: PURINA ONE® Junior (Пурина ВАН Джуниор). С курицей и цельными злаками. Сухой полнорационный корм для котят. PURINA ONE® Junior (Пурина ВАН Джуниор). Кусочки в соусе. Консервированный порционный полнорационный корм для котят с лососем и морковью.
**Консервированные корма Purina ONE® для кошек относят к влажным кормам.
Purina ONE® Adult*. Для взрослых кошек от 12 месяцев
Линейка полнорационного корма для взрослых кошек.
Изображение может отличаться от внешнего вида продукта
В возрасте 12 месяцев ваш кот достигает стадии взрослого возраста, а его потребности в питании меняются. Рекомендуем Purina ONE® Adult, который специально разработан для взрослых кошек.
Сухой полнорационный корм Purina ONE® Adult:
- Подтверждено уменьшение образования зубного камня до 40% (по результатам исследования Purina®).
- Помощь в поддержании здоровья мочевыводящей системы благодаря сбалансированному содержанию минеральных веществ.
- Отличное усвоение корма благодаря ингредиентам высокого качества.
- Помогает поддерживать кости сильными и здоровыми благодаря минеральным веществам и витамину D.
- Здоровая кожа и блестящая шерсть благодаря Омега-6 жирным кислотам и цинку.
*Полное название продуктов: Purina ONE® (Пурина ВАН). С курицей и цельными злаками. Сухой полнорационный корм для взрослых кошек. PurinaONE® Adult (Пурина ВАН Едалт). Кусочки в соусе. Консервированный порционный полнорационный корм для взрослых кошек с курицей и зеленой фасолью.
**Консервированный корм Purina ONE® для кошек относят к влажным кормам.
Purina ONE® DualNatureтм* со спирулиной
Сухой полнорационный корм для взрослых кошек.
Изображение может отличаться от внешнего вида продукта
Пожалуй, все знают свойства спирулины – сине-зеленых водорослей, которые растут в теплых водах субтропических и тропических регионов мира. Именно поэтому этот суперфуд вошел в состав Purina ONE® DualNatureтм – сухого полнорационного корма для взрослых кошек, который поможет поддержать иммунную систему.
Также ваш любимец оценит увлекательную комбинацию двух текстур, воплощенную в сочетании сухих хрустящих и мягких, более нежных, крокетов.
Purina ONE® DualNature тм со спирулиной:
- Подтверждено уменьшение образования зубного камня до 40% (по результатам исследования Purina®).
- Помощь в поддержании здоровья мочевыводящей системы благодаря сбалансированному содержанию минеральных веществ.
- Здоровая кожа и блестящая шерсть благодаря Омега-6 жирным кислотам и цинку.
- Помогает поддерживать кости сильными и здоровыми благодаря минеральным веществам и витамину D.
*Полное название продукта: PURINA ONE® DualNatureтм (Пурина ВАН Дуал Нейчер) с спирулиной. Сухой полнорационный корм для кошек с курицей.
Рационы Purina ONE® в зависимости от потребности животного:
Purina ONE® Sterilcat*
Линейка полнорационного корма для кастрированных котов/стерилизованных кошек.
Изображение может отличаться от внешнего вида продукта
Знаете ли вы, что стерилизация котов приводит к гормональным изменениям? Стерилизация может влиять на обмен веществ животного, набор лишнего веса и вызвать проблемы с работой мочевыводящей системы. Позаботьтесь о здоровье своего любимца вместе с Purina ONE® Sterilcat, разработанным специально для кастрированных котов и стерилизованных кошек.
Сухой полнорационный корм Purina ONE® Sterilcat:
- Помощь в поддержании здорового обмена веществ после стерилизации/кастрации.
- Помощь в контроле над весом благодаря более высокому содержанию протеина по сравнению с жирами (+ 15% по отношению к формуле Purina ONE® для взрослых котов).
- Помощь в поддержании здоровья мочевыводящей системы благодаря сбалансированному содержанию минеральных веществ.
- Подтверждено уменьшение образования зубного камня до 40% (по результатам исследования Purina®).
- Отличное усвоение корма благодаря ингредиентам высокого качества.
*Полное название продуктов: Purina ONE® Sterilcat (Пурина ВАН Стерайлкет). С лососем и пшеницей. Сухой полнорационный корм для кастрированных котов/стерилизованных кошек. Purina ONE® Sterilcat (Пурина ВАН Стерайлкет). Кусочки в соусе. Консервированный порционный полнорационный корм для кастрированных котов/стерилизованных кошек с индейкой и зеленой фасолью.
**Консервированные корма Purina ONE® для кошек относят к влажным кормам.
Purina ONE® Indoor*
Линейка полнорационных кормов для взрослых кошек, постоянно находящихся в помещении.
Изображение может отличаться от внешнего вида продукта
Коты, которые постоянно находятся в помещении, требуют особого питания. Во-первых, они склонны набирать лишний вес, потому что ведут менее активный образ жизни. Во-вторых, такие кошки могут испытывать дискомфорт из-за образования шариков шерсти, ведь уделяют много времени вылизыванию. Именно поэтому важно заботиться о специальном питании. Purina ONE® Indoor – это линейка сухих и влажных кормов для кошек, постоянно находящихся в помещении.
Сухой полнорационный корм Purina ONE® Indoor:
- С клетчаткой, которая помогает вывести вдвое больше волосяных шариков из пищеварительного тракта за 14 дней (по результатам исследования Purina®).
- Содержит цикорий, природный ингредиент, помогающий уменьшить запах кошачьего туалета.
- Стройная и здоровая фигура благодаря адаптированному соотношению протеина и жира.
- Высококачественные ингредиенты для хорошего пищеварения.
- Помощь в поддержании здоровья мочевыводящей системы благодаря сбалансированному содержанию минеральных веществ.
*Полное название продуктов: Purina ONE® Indoor (Пурина ВАН Индор). С индейкой и цельными злаками. Сухой полнорационный корм для кошек, постоянно находящихся в помещении. Purina ONE® Indoor (Пурина ВАН Индор). Кусочки в соусе. Консервированный порционный полнорационный корм для взрослых кошек, постоянно находящихся в помещении, с тунцом и зеленой фасолью.
**Консервированные корма Purina ONE® для кошек относят к влажным кормам.
Purina ONE® Sensitive*
Сухой полнорационный корм для взрослых кошек с чувствительной системой пищеварения и плохим аппетитом.
Изображение может отличаться от внешнего вида продукта
Некоторые коты имеют чувствительную систему пищеварения, что может быть связано с плохим аппетитом. Также это может привести к появлению неоформленного стула и появления сильного запаха из кошачьего туалета. Именно поэтому важно подобрать корм, который подойдет именно вашему коту.
Purina ONE® Sensitive:
- Уменьшение запаха кошачьего туалета на 24% за 14 дней благодаря натуральной клетчатке (по результатам исследования Purina®).
- Благодаря ограниченному количеству источников белка помогает предотвратить возникновение пищевой аллергии.
- Отличное усвоение корма благодаря ингредиентам высокого качества.
- Изготовлена из вкусных ингредиентов для стимуляции аппетита.
- Здоровая кожа и блестящая шерсть благодаря Омега-6 жирным кислотам и цинку.
*Полное название продукта: Purina ONE® Sensitive (Пурина ВАН Сенситив). С индейкой и рисом. Сухой полнорационный корм для взрослых кошек с чувствительной системой пищеварения и плохим аппетитом.
Поделиться новостью