Три недели – видимый результат: как это работает

День 1. Хороший аппетит

Purina ONE® – это высококачественное питание и отличный вкус. Ваш любимец будет есть с удовольствием.

Неделя 1. Высокий уровень энергии

Ваш любимец должен стать более энергичным благодаря высококачественному, полнорационному и сбалансированному рациону от Purina ONE®.

Неделя 2. Улучшение пищеварения

Purina ONE® содержит корень цикория – натуральный ингредиент, помогающий улучшить пищеварение.

Неделя 3. Здоровая кожа и блестящая шерсть

Корма Purina ONE® содержат жирные кислоты омега-6 и омега-3, витамины и минералы, способствующие здоровью шерсти и кожи.

Завтра. Сильная естественная защита

Purina ONE® поддерживает иммунную систему Вашего любимца, чтобы помогать ему оставаться здоровым сегодня и завтра.

Ознакомьтесь с линейкой продукции Purina ONE® и выберите то, что подойдет именно вашему коту. Ассортимент учитывает возраст и особые потребности животных.

Purina ONE®: выберите корм, который подойдет вашему любимцу

Purina ONE® – это высококачественное питание для кошек всех возрастов и с разными потребностями.

Рационы Purina ONE® в зависимости от возраста животного

Purina ONE® Junior*

Сухой полнорационный корм для котят.



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Маленький котенок – это большая радость и одновременно большая ответственность, поэтому особенно важно обеспечить его правильным питанием.

Корм Purina ONE® Junior специально создан для удовлетворения пищевых потребностей котят (от 1 до 12 месяцев), а также для беременных и лактирующих кошек.

Сухой полнорационный корм Purina ONE® Junior:

Здоровое развитие жизненно важных функций благодаря питательным веществам.

Здоровое развитие скелета и мышц благодаря высокому уровню протеина и сбалансированному составу минеральных веществ.

Отличное усвоение корма благодаря ингредиентам высокого качества.

Здоровые десны и зубы благодаря питательным веществам и структуре корма.

Развитие мозга и зрения благодаря докозагексаеновой кислоте, которая содержится в материнском молоке.

*Полное название продуктов: PURINA ONE® Junior (Пурина ВАН Джуниор). С курицей и цельными злаками. Сухой полнорационный корм для котят. PURINA ONE® Junior (Пурина ВАН Джуниор). Кусочки в соусе. Консервированный порционный полнорационный корм для котят с лососем и морковью.

**Консервированные корма Purina ONE® для кошек относят к влажным кормам.

Purina ONE® Adult*. Для взрослых кошек от 12 месяцев

Линейка полнорационного корма для взрослых кошек.



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В возрасте 12 месяцев ваш кот достигает стадии взрослого возраста, а его потребности в питании меняются. Рекомендуем Purina ONE® Adult, который специально разработан для взрослых кошек.

Сухой полнорационный корм Purina ONE® Adult:

Подтверждено уменьшение образования зубного камня до 40% (по результатам исследования Purina®).

Помощь в поддержании здоровья мочевыводящей системы благодаря сбалансированному содержанию минеральных веществ.

Отличное усвоение корма благодаря ингредиентам высокого качества.

Помогает поддерживать кости сильными и здоровыми благодаря минеральным веществам и витамину D.

Здоровая кожа и блестящая шерсть благодаря Омега-6 жирным кислотам и цинку.

*Полное название продуктов: Purina ONE® (Пурина ВАН). С курицей и цельными злаками. Сухой полнорационный корм для взрослых кошек. PurinaONE® Adult (Пурина ВАН Едалт). Кусочки в соусе. Консервированный порционный полнорационный корм для взрослых кошек с курицей и зеленой фасолью.

**Консервированный корм Purina ONE® для кошек относят к влажным кормам.

Purina ONE® DualNatureтм* со спирулиной

Сухой полнорационный корм для взрослых кошек.



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Пожалуй, все знают свойства спирулины – сине-зеленых водорослей, которые растут в теплых водах субтропических и тропических регионов мира. Именно поэтому этот суперфуд вошел в состав Purina ONE® DualNatureтм – сухого полнорационного корма для взрослых кошек, который поможет поддержать иммунную систему.

Также ваш любимец оценит увлекательную комбинацию двух текстур, воплощенную в сочетании сухих хрустящих и мягких, более нежных, крокетов.

Purina ONE® DualNature тм со спирулиной:

Подтверждено уменьшение образования зубного камня до 40% (по результатам исследования Purina®).

Помощь в поддержании здоровья мочевыводящей системы благодаря сбалансированному содержанию минеральных веществ.

Здоровая кожа и блестящая шерсть благодаря Омега-6 жирным кислотам и цинку.

Помогает поддерживать кости сильными и здоровыми благодаря минеральным веществам и витамину D.

*Полное название продукта: PURINA ONE® DualNatureтм (Пурина ВАН Дуал Нейчер) с спирулиной. Сухой полнорационный корм для кошек с курицей.

Рационы Purina ONE® в зависимости от потребности животного:

Purina ONE® Sterilcat*

Линейка полнорационного корма для кастрированных котов/стерилизованных кошек.



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Знаете ли вы, что стерилизация котов приводит к гормональным изменениям? Стерилизация может влиять на обмен веществ животного, набор лишнего веса и вызвать проблемы с работой мочевыводящей системы. Позаботьтесь о здоровье своего любимца вместе с Purina ONE® Sterilcat, разработанным специально для кастрированных котов и стерилизованных кошек.

Сухой полнорационный корм Purina ONE® Sterilcat:

Помощь в поддержании здорового обмена веществ после стерилизации/кастрации.

Помощь в контроле над весом благодаря более высокому содержанию протеина по сравнению с жирами (+ 15% по отношению к формуле Purina ONE® для взрослых котов).

Помощь в поддержании здоровья мочевыводящей системы благодаря сбалансированному содержанию минеральных веществ.

Подтверждено уменьшение образования зубного камня до 40% (по результатам исследования Purina®).

Отличное усвоение корма благодаря ингредиентам высокого качества.

*Полное название продуктов: Purina ONE® Sterilcat (Пурина ВАН Стерайлкет). С лососем и пшеницей. Сухой полнорационный корм для кастрированных котов/стерилизованных кошек. Purina ONE® Sterilcat (Пурина ВАН Стерайлкет). Кусочки в соусе. Консервированный порционный полнорационный корм для кастрированных котов/стерилизованных кошек с индейкой и зеленой фасолью.

**Консервированные корма Purina ONE® для кошек относят к влажным кормам.

Purina ONE® Indoor*

Линейка полнорационных кормов для взрослых кошек, постоянно находящихся в помещении.

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Коты, которые постоянно находятся в помещении, требуют особого питания. Во-первых, они склонны набирать лишний вес, потому что ведут менее активный образ жизни. Во-вторых, такие кошки могут испытывать дискомфорт из-за образования шариков шерсти, ведь уделяют много времени вылизыванию. Именно поэтому важно заботиться о специальном питании. Purina ONE® Indoor – это линейка сухих и влажных кормов для кошек, постоянно находящихся в помещении.

Сухой полнорационный корм Purina ONE® Indoor:

С клетчаткой, которая помогает вывести вдвое больше волосяных шариков из пищеварительного тракта за 14 дней (по результатам исследования Purina®).

Содержит цикорий, природный ингредиент, помогающий уменьшить запах кошачьего туалета.

Стройная и здоровая фигура благодаря адаптированному соотношению протеина и жира.

Высококачественные ингредиенты для хорошего пищеварения.

Помощь в поддержании здоровья мочевыводящей системы благодаря сбалансированному содержанию минеральных веществ.

*Полное название продуктов: Purina ONE® Indoor (Пурина ВАН Индор). С индейкой и цельными злаками. Сухой полнорационный корм для кошек, постоянно находящихся в помещении. Purina ONE® Indoor (Пурина ВАН Индор). Кусочки в соусе. Консервированный порционный полнорационный корм для взрослых кошек, постоянно находящихся в помещении, с тунцом и зеленой фасолью.

**Консервированные корма Purina ONE® для кошек относят к влажным кормам.

Purina ONE® Sensitive*

Сухой полнорационный корм для взрослых кошек с чувствительной системой пищеварения и плохим аппетитом.



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Некоторые коты имеют чувствительную систему пищеварения, что может быть связано с плохим аппетитом. Также это может привести к появлению неоформленного стула и появления сильного запаха из кошачьего туалета. Именно поэтому важно подобрать корм, который подойдет именно вашему коту.

Purina ONE® Sensitive:

Уменьшение запаха кошачьего туалета на 24% за 14 дней благодаря натуральной клетчатке (по результатам исследования Purina®).

Благодаря ограниченному количеству источников белка помогает предотвратить возникновение пищевой аллергии.

Отличное усвоение корма благодаря ингредиентам высокого качества.

Изготовлена ​​из вкусных ингредиентов для стимуляции аппетита.

Здоровая кожа и блестящая шерсть благодаря Омега-6 жирным кислотам и цинку.