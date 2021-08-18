Видео дня: утка наматывает круги у припаркованного авто

Забавный вид фитнеса выбрал селезень по имени Оскар из Германии. Птица любит энергично бегать вокруг авто, которое припарковано во дворе.

Момент его спортивных упражнений сняла хозяйка. Оскар живет в городе Фасберг в Германии и даже имеет утиную семью.

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Утка, которая бегает вокруг авто

Хозяйка Оскара просто сняла фрагмент развлечения Оскара. Селезень носится садом вокруг припаркованного авто.

Он энергично крякает и иногда заглядывает под авто. Поскольку кузов машины черный, птица хорошо видно свое отражение. Вполне вероятно, что он просто пытается догнать "незнакомца напротив".

Утка Оскар обегает припаркованное авто: смотрите видео

Пробежав один круг, селезень разворачивается и бежит в обратном направлении. Хозяйка просит его остановиться и немного втихаря хохочет.

Она рассказала, что Оскар – ее любимый селезень. Он имеет семью – "жену" утку Берту. Женщина отметила, что очень их любит и считает своей семьей.

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Утки как домашние любимцы

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.

Обычно этих птиц держат как домашних для разведения. Впрочем, известны и случаи, когда утки становятся просто домашними любимцами.

Например, Холи Мид из Пенсильвании держит дома много уток. Она не разводит птиц для яиц или перьев. Одна из ее любимец – утка Гертруда – получила всемирную известность за свое перо в виде короны.



Гертруда с короной на голове / Фото с инстаграма mypetducks

Другая известная утка – инстаграм-звезда Веддлз. Дело в том, что птица очень особенная: он родился с деформированной конечностью и никому не был нужен на ферме по разведению.

Однако птицу решил спасти Бен Вайман. Он усыновил селезня, чтобы его не отправляли на убой. Далее он связался с сертифицированным протезистом для домашних животных Дерриком Кампаной. Тот сделал искусственную лапку для его утки.