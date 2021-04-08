В Днепре врачам удалось успешно прооперировать австралийскую квакшу. Она уже побила рекорд долголетия, а ее владельцы надеются, что их любимица будет радовать их еще много лет.

Австралийская квакша, которую зовут Жабик, прожила в семье 16 лет. Ее поразило онкологическое заболевание и владельцы обратились к ветеринарам.

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Операция австралийской квакши

Ветеринары решили удалить кости, которые уничтожила опухоль. Операцию проводили в особых условиях, чтобы не нанести животному ожогов. В операционный была повышенная влажность и выверенная температура.



Жабику удалили опухоль и кости, которые она поразила / Скриншот с видео

Усилия дали свой результат – Жабик уже дома и чувствует себя хорошо. Австралийская квакша у своих хозяев уже прожила на год дольше, чем обычно в природе. Но владельцы надеются, что это не последний рекорд долголетия их любимицы.

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Что известно об австралийской квакше

Вид распространен на территории Австралии и Новой Гвинеи.

Как правило, встречается в сухих лесах и на лугах далеко от водоемов, гораздо реже – во влажных лесах вблизи ручьев и болот, на скалах или стволах деревьев.

Ведет ночной образ жизни.

Питается беспозвоночными насекомыми: бабочками, тараканами.

В природе обычно живет 15 лет.

Австралийская квакша вырастает до 10 сантиметров в длину.

Цвет спины квакши зависит от температуры и характера окружающей среды.

Может быть от коричневого или серовато-зеленого до ярко-изумрудно-зеленого.

У некоторых экземпляров на спине есть маленькие белые пятна неправильной формы.

Данные на основе TulaZoo