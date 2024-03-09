Настоящие друзья: веселые танцы собачки и малыша украдут сердца каждого - милое видео

Когда маленький ребенок имеет верного четвероногого друга - это замечательно. Ведь вместе с ним можно весело проводить время, не выходя из дома.

Яркий пример – парочка приятелей из недавно опубликованного видео. Малыш и собака устроили себе веселые танцы просто среди бела дня.

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Малыш со своим четвероногим другом устроили вечеринку

И хотя они танцевали несинхронно и не имели точности в движениях, милые друзья выглядели беззаботными и радостными.

А за качеством движений и хореографией пусть следят скучные взрослые дяди и тети.

Веселые танцы собачки и малыша: смотрите видео

Пользователей сети умилили приятели, которые танцуют. Немало людей оставили свои комментарии:

"Хи, смешные какие".

"Дети и собаки – концентрат милоты".

"Какие милые друзья".

"У всех детишек должны быть такие друзья!"

"Ха-хах, танцы карапузов".

Крошечный щенок не впускал старших собак в дом

То, что храбрость зависит не от размеров и других физических данных, доказал крошечный шерстяной пирожок из опубликованного видео. Он стойко охранял порог дома от двух огромных собак, не давая им зайти внутрь.

Самое забавное, что собаки похоже сами почувствовали силу духа и бесстрашие грозного щенка и никак не решались сделать шаг за порог. Они вежливо ждали, пока малыш впустит их.

Кошка хотела проверить терпение "мужа" и получила нагоняй

Некоторые люди и животные считают, что их главная миссия – доводить других до бешенства. Обычно, стереотипно, такое поведение приписывают женщинам, вот и кошечка из опубликованного видео, видимо, подтверждает это. Она решила надоедать своему пушистому "мужу". Но тот оказался очень крепким орешком, и его реакцию можно пересматривать целый день.

На опубликованном видео видно, как белая кошка всячески пытается привлечь внимание полосатого товарища, но тот не реагирует на нее никак. Вероятно, кошка хотела пофлиртовать с ним, но тот не понимал. Тогда пушистая решила "достать" кота – сперва гладила его по носу, потом по морде. Реакция пострадавшего оказалась очень адекватной.