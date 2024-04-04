Бегают уклонисты и медведь: дикого зверя заметили на границе с Румынией

В Украине с начала действия военного положения некоторые мужчины пытаются незаконно пересечь границу. Нередко они могут наткнуться на хищников, которые "помогают патрулировать" пограничникам.

Это может быть рысь, лиса, или как на этот раз – медведь. Его заметили возле украинско-румынской границы.

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Вблизи границы с Румынией заметили медведя

Хозяин Карпат попал в объектив фотоловушки пограничников. Он неспешно "патрулировал" украинско-румынский участок границы.

Предостерегаем всех, кто планирует прогулки окольными путями, не подвергать себя опасности,

– говорится в сообщении.

Вблизи границы с Румынией заметили медведя / Фото ГПСУ

Украинские пограничники призывают не пренебрегать правилами безопасности и законом и не пересекать границу вне пунктов пропуска. Иначе можно попасть не за границу, а в пасть дикого зверя.

В фотоловушку ГПСУ попадала и рысь

Рыси часто попадают в фотоловушки, расставленные на разных территориях Украины. На этот раз хищника зафиксировали в Карпатах.

Лучше попасть в фотоловушку, чем в пасть рыси. А лучше не нарушать закон и не становиться чьим-то ужином в Карпатах,

- говорится в подписи к снимкам рыси.

Как отмечают в Госпогранслужбе, примерно каждое третье задержание было осуществлено благодаря фотоловушкам.