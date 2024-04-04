Це може бути рись, лисиця, чи як цього разу – ведмідь. Його помітили біля українсько-румунського кордону.

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Поблизу кордону з Румунією помітили ведмедя

Господар Карпат потрапив в об'єктив фотопастки прикордонників. Він неспішно "патрулював" українсько-румунську ділянку кордону.

Застерігаємо всіх, хто планує прогулянки манівцями, не наражати себе на небезпеку,

– йдеться у повідомленні.

Поблизу кордону з Румунією помітили ведмедя / Фото ДПСУ

Українські прикордонники закликають не нехтувати правилами безпеки та законом і не перетинати кордон поза межами пунктів пропуску. Інакше можна потрапити не за кордон, а у пащу дикого звіра.

У фотопастку ДПСУ потрапляла і рись

Рисі часто потрапляють у фотопастки, розставлені на різних територіях України. Цього разу хижака зафіксували в Карпатах.

Краще потрапити у фотопастку, ніж у пащу рисі. А краще не порушувати закон і не ставати чиєюсь вечерею в Карпатах,

— йдеться в підписі до знімків рисі.

Як зазначають у Держприкордонслужбі, приблизно кожне третє затримання було здійснено завдяки фотопасткам.