Поцелованный солнцем: у редких черных обезьян родился "огненный" детеныш - потрясающие кадры

В зоопарке Уилснейд в Бедфордшире появился на свет редкий детеныш лангура Франсуа с ярко-оранжевым мехом. Детеныш родился у пары лиственных обезьян, обитающих в зоопарке, матери Лулу и отца Ванга.

В зоопарке были счастливы увидеть Лулу на руках с ярко-оранжевым детенышем. Исследователи называют его "лучом надежды" для всего исчезающего вида.

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У редких черных обезьян родился "огненный" детеныш

Малыши лангура Франсуа рождаются с ярко-оранжевой шерстью, несмотря на то, что шерсть обоих их родителей черная.

Такой окрас помогает родителям заметить малыша, когда о нем заботится стая. Однако со временем, когда детеныш подрастет, его волосы, как и у родителей, станут черными,

– говорят исследователи.

Отметим, что лангуры Франсуа являются видом лиственных обезьян из Китая и северного Вьетнама. Представители этого вида также занесены в Красную Книгу как вид, находящийся под угрозой.

В зоопарке Бедфордшира родился детеныш обезьяны с ярко-оранжевым мехом / Фото ZSL Whipsnade

Исследования показывают, что численность этих лиственных обезьян в дикой природе продолжает сокращаться, что делает появление на свет нового детеныша – событием международного значения.

По словам Робинсон, к сожалению, в дикой природе дела обстоят не так хорошо – количество особей неумолимо сокращается, а потому новорожденный детеныш действительно является лучом надежды для целого вида.

Сотрудники зоопарка отмечают, что после рождения детеныша за ним ухаживала не только мать Лулу, но и старшая сестра Нгуен – именно она давала матери передышку, когда ей нужно было пить или есть.

В зоопарке родился редкий детеныш с "огненной" шерстью / Фото ZSL Whipsnade

Нгуен вела себя с новорожденным, как со своим собственным ребенком, так же как это происходит в дикой природе – 8-летняя обезьянка переняла навыки заботы о малышах от старших членов отряда.

Данные исследователей свидетельствуют о том, что в дикой природе сегодня осталось всего 2 000 приматов этого вида. Основными причинами вымирания вида называют незаконную охоту ради мяса, а также для использования лиственных обезьян в традиционных лечебных целях.

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В Лондонском зоопарке на свет появился детеныш западной равнинной гориллы

17 января в Лондонском зоопарке появился новый житель – впервые за 9 лет у пары западных равнинных горилл появился детеныш. Крошечный детеныш появился у самки, по имени Мьюкку, после быстрых родов, которые длились всего 17 минут.

Сотрудники Лондонского зоопарка отмечают, что его появление является чрезвычайно важным для всего вида, который сегодня находится под угрозой исчезновения.