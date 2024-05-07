Опять не панды – в зоопарке покрасили собак: шокирующие кадры возмутили сеть

Китайский зоопарк оказался в эпицентре скандала после того, как стало известно, что собак породы чау-чау раскрасили под панд, чтобы не разочаровывать посетителей. Собаки, которых выставляли в вольере с 8 утра до 5 вечера ежедневно, должны были развлекать и поражать публику.

В зоопарке объяснили, что хотят привлечь больше людей, однако пока не могут позволить себе содержать настоящих панд. Поэтому прибегли к таким мероприятиям.

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В зоопарке вместо панд показывали окрашенных чау-чау

В зоопарке Тайчжоу в провинции Цзянсу работники зоопарка представляли посетителям "фальшивых панд". Им обрезали гривы и покрасили морды в черный цвет, пытаясь сделать их похожими на культового китайского медведя.



"Фальшивых панд" представили в зоопарке Тайчжоу / Фото Jam Press Vid

Так называемых "собак-панд" поместили в вольер и демонстрировали восхищенной публике ежедневно с 8 утра до 5 вечера. Оправдываясь за обман, представитель заведения объяснил: "У нас нет медведей-панд, поэтому пришлось как-то решить эту проблему".

В зоопарке добавили, что использованная краска не является токсичной для животных. А у вольеров размещены таблички, которые сообщают посетителям о том, что "собак-панд" не существует.



Возле вольеров размещены такие таблички / Фото Jam Press Vid

Кроме того, добавили в зоопарке, посещение "собак-панд" включено в стоимость входного билета – 20 юаней для взрослых и 10 – для детей.

Посетители возмутились

Многие посетители обвинили зверинец в жестоком обращении с животными. При этом зверинец жалоб на мошенничество не получил.



В зоопарке покрасили собак в панд / Фото Jam Press Vid

Пользователи социальных сетей посмеялись над этой историей и начали соревноваться в остроумии. Вот несколько комментариев:

"Почему я не удивляюсь, что китайцы до этого додумались";

"Интересно, на что они рассчитывали, когда красили тех несчастных собачек?";

"Просто позор, как такое возможно?";

"Что ж, это экстремальный способ позаботиться о своих собаках, пока вы на работе";

"Они слишком маленькие, чтобы так быстро бегать!";

"Такие милые".

Песики-панды развлекали публику: смотрите видео

Также некоторые пользователи заметили, что такая мода не нова. Еще десятилетие назад собак красили так специально в зоомагазинах. Щенков разбирали очень быстро.

В зоопарке Китая медведи станцевали танец

Посетитель китайского зоопарка исполнил традиционный танец "Цветочное рукопожатие". Сразу 3 черных медведя спонтанно поднялись на задние лапы и присоединились к танцу.

Одно из животных безупречно выполнила танец, а другие два медведя предстали перед трудностями. Со всем тем, туристы были в восторге от действий зверей. Видео сразу завирусилось в сети.