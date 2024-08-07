Уникальная находка: в Запорожье на побережье реки обнаружили останки мамонта – шокирующие фото

В городе Запорожье на берегу реки Днепр была обнаружена удивительная находка кости мамонта. Она была сделана местным жителем Константином Нелипой и вызвала интерес как среди палеонтологов, так и среди историков. Ожидается, что дальнейшие исследования этого места прольют свет на доисторическое прошлое региона.

В конце июля мужчина обнаружил большие кости животных, исследуя реку, уровень воды в которой был необычно низким. Об этом событии рассказали в Национальном заповеднике "Хортица", и опубликовали соответствующие кадры.

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В Запорожье нашли останки мамонта

Во время недавней находки сотрудники заповедника обследовали местность и обнаружили две кости, принадлежавшие мамонту, а именно плечевую и большеберцовую.



Кости мамонта / Фото Национальный заповедник "Хортица"



Кости мамонта / Фото Национальный заповедник "Хортица"

Во время дальнейшего исследования этого места исследователи обнаружили лопатку, которая, вероятно, принадлежала тому же животному, что и ранее найденные кости.



Лопатка, найдена на месте / Фото Национальный заповедник "Хортица"

Эта находка остатков мамонта одна из немногих известных для запорожского региона и является очень важной для изучения и понимания исторических процессов и природных трансформаций, происходивших в нашем регионе в прошлом,

– говорится в сообщении.

Материалы, обнаруженные на этом месте, были перевезены в Национальный заповедник "Хортица" для дальнейшего исследования и консервации.