В Украине зафиксируют рекорд собаки-ротвейлера: чем отличилось животное

В Украине будет зафиксирован рекорд самой старой собаки породы ротвейлер. Событие состоится 10 марта 2024 года.

Через несколько недель долгожительнице Джульетте исполнится 15 лет. Это условно 87 человеческих лет.

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Что известно о собаке?

Средняя продолжительность жизни собак очень отличается в зависимости от породы. Для ротвейлера такой возраст – это настоящее достижение, потому что данная порода не относится к долгожителям.

10 марта 2024 года в 11:00 состоится фиксирование рекорда собаки.

В тихом пригороде Вышгорода Киевской области семья Кутовых живет в частном доме вместе со своей любимой собакой Жюли.

Жюли – большая, грозная собака с сердцем и душой маленького ребенка. Она любит охранять все свое – членов семьи, двор и все, что в этом дворе есть. Семья Кутовых ценит детский дух и непоколебимую верность Жюли.

Долгожительнице Джульетте исполнится 15 лет / Фото из фейсбука Ланы Ветровой

Жюли живет в утепленной будке, под крыльцом дома. Она любит запах и прикосновение свежего сена, поэтому оно всегда у нее "под лапой".

Но это хозяева поняли не сразу. Что они только не покупали ей в будку: матрас, одеяла, коврики и даже пробовали класть куртку, но она быстренько там наводила порядок и напрочь все вытаскивала наружу. А вот сено очень понравилось,

– рассказала Лана.

Жюли питается дважды в день. На завтрак у нее каша с бульоном и кормом. На ужин преимущественно сырое мясо с добавками, например, сыр, яйцо или другая нежирная пища. А еще Жюли сама себе осторожно собирает на огороде ягоды ртом.

До восьми лет она бегала в лес со своим хозяином на прогулку. К сожалению, сейчас она страдает от проблем с суставами, из-за которых ей трудно ходить, и поэтому больше не может участвовать в своих любимых прогулках. Хозяева заботятся о ней, дают ей витамины и противовоспалительные препараты. Жюли сейчас предпочитает греться на солнышке и просто наслаждаться жизнью.