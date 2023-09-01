В беспрецедентном открытии представители парка сообщили об огромном количестве следов динозавров. Такого они раньше не наблюдали.

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Новое открытие раскрывает древних гигантов: акрокантозавра и завропосейдона, идентифицированных по окаменевшим следам.

В археологической находке исследователи недавно наткнулись на ряд доисторических следов, проливающих свет на существование двух колоссальных динозавров. Считается, что заметные отпечатки трех пальцев произошли от акрокантозавра, высокого динозавра, по оценкам, высотой 4,6 метра.

В Техасе нашли следы древних динозавров / Фото из инстаграма @dinovalleysp

Наряду с ними, эксперты идентифицировали еще большие следы, которые теперь приписывают не кому другому, как завропосейдону, удивительному динозавру, достигающему высоты 18 метров и весящему 44 тонны. Это выдающееся открытие вызвало волну восхищения среди палеонтологов, глубже углубляющихся в мир этих древних гигантов.

Для нас это ненормально, но через два года подряд высоких температур и засухи это дало нам возможность открыть новые следы динозавров,

– сказал Пол Бейкер из Государственного парка Техаса.