В США сотни домашних любимцев заболели загадочным вирусом: что происходит с животными

Респираторный вирус неустановленного происхождения поразил многих собак в США. Ветеринары из пяти штатов, а именно Колорадо, Род-Айленд, Орегон, Нью-Гэмпшир и Массачусетс, стали свидетелями роста случаев, связанных с этой непонятной болезнью.

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В США собаки заболели странным вирусом

Симптомы включают кашель, чихание, выделение из носа или глаз и вялость. В некоторых случаях пневмония быстро прогрессирует, вызывая серьезное заболевание собак в течение 24 – 36 часов.

Это резкий, повторяющийся кашель, который обычно усиливается утром и вечером или просто просыпается во время физических нагрузок животного,

– говорит ветврач Country Willow Сара Марпет.

С середины августа Министерство сельского хозяйства Орегона задокументировало более 200 таких случаев среди домашних питомцев. При этом некоторые из них заканчивались смертью питомцев.

Директор Орегонской ветеринарной диагностической лаборатории в Университете штата Орегон Курт Уильямс сообщил, что врачи и ученые до сих пор не имеют четкого способа определения заболевания или теста на него, поэтому трудно подсчитать точное количество умерших от тяжелой формы новой инфекции.

Другой ветеринар из Массачусетса Кико Брекер заявил, что вирусы не реагируют на антибиотики, и противовирусные препараты не будут эффективны, пока врачи не узнают, что это за вирус.

В США сотни домашних любимцев заболели странным вирусом / Фото Unsplash

Эксперты призвали владельцев собак ограничить контакты своего питомца с родственниками. Они также напомнили о необходимости своевременно вакцинировать псов.

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