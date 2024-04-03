Спровоцировали массовую панику: кота-великана перепутали с горным львом – курьезное фото

Большой кот, бродивший по южному району Сан-Франциско (США), вызвал массовую панику среди жителей. Суматоха возникла после дезинформации местных правоохранителей, которые сообщили, что видели горного льва, зафиксированного камерами видеонаблюдения.

Внимательно проанализировав опубликованное изображение, пользователи сети поставили под сомнение первоначальную версию, предоставленную правоохранителями, указав на заметное расхождение в размерах. Впоследствии полиция опровергла эту информацию.

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Полиция перепутала огромного кота с горным львом

Правоохранители опубликовали в социальных сетях фотографию, где изображен большой кот, прогуливающийся вдоль забора, который разделяет два дома на Мэнсфилд-драйв. Размер кота вызвал беспокойство, что он может представлять потенциальную угрозу для жителей, якобы это опасный зверь.

Однако, пристально изучив снимок, пользователи сети усомнились в этом, заметив очевидное несоответствие в габаритах:

"Это обычный домашний кот, а не горный ев".

"Каждая из этих досок – 4 дюйма, поэтому кот примерно 12 дюймов длиной, а горный лев вырастает до 4 футов".

"Я видел много горных львов, но это просто здоровенный домашний кот".

Оперативно отреагировав на сообщение, правоохранители провели тщательный обыск прилегающей территории. Их усилия оказались тщетными – неуловимый "пушистик" остался на свободе.

Несмотря на все, мы хотели бы напомнить гражданам, что стоит избегать горных львов даже на большом расстоянии,

– отметили полицейские.

В конце концов, правоохранители успокоили горожан, официально опровергнув первоначальную версию. Они подтвердили, что это просто большой кот, а не горный лев.

В Таиланде полиция "воюет" с обезьянами

Таиландский Лопбур очень популярно среди туристов, в частности, именно из-за обезьян. Местные их подкармливают, но приматы стали очень дерзкими – кусают людей, выхватывают еду и портят имущество. Поэтому их пришлось отлавливать и отправлять в питомники, где определят, куда их поместить. Полиция начала настоящую охоту на обезьян.

Местная полиция начала преследование приматов, используя рогатки и транквилизаторы, чтобы контролировать ситуацию. Они имеют право использовать камни для стрельбы по обезьянам как крайнее средство для восстановления контроля. Это действие необходимо, когда все другие методы исчерпаны.