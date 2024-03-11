В США родился редкий теленок с двумя лицами: шокирующие кадры

В штате Луизиана, США, на ферме родился теленок с двумя лицами. Животное имеет четыре глаза, два носа, два рта и два уха.

Теленка назвали Deux Face, что в переводе с французского означает “двое”. Новорожденное животное прожило уже 10 дней.

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В США на ферме родился теленок, который имеет два лица

Сейчас теленку 10 дней. Владелец фермы Дон Бро назвал чудом то, что он родился живым.

Вероятно, теленок будет иметь короткую продолжительность жизни и проживет всего несколько дней. Оно превзошло много шансов, родившись живым,

– отметил Бро.

В США на ферме родился теленок, который имеет два лица / Фото из фейсбука Breaux Farms LLC

По его словам, большинство телят с состоянием полицефалия рождаются мертвым – вероятность выжить составляет 1 к 400 миллионам. Некоторые из таких животных живут несколько часов или дней.

полицефалия – это результат неполного разделения одного эмбриона или неполного слияния двух отдельных эмбрионов. Состояние характеризуется наличие нескольких голов.

Владелец фермы добавил, что животному трудно поднять голову, но оно держит ее все больше и больше, поскольку становится сильнее. Она еще не может стоять самостоятельно, ее кормят из бутылочки.

Такой вид имеет теленок с двумя лицами / Фото из фейсбука Breaux Farms LLC

Deux Face – девочка. Не похоже, что она страдает или испытывает боль. Мы постоянно наблюдаем за ней. Она преодолела много трудностей, но только время покажет ее дальнейшую судьбу. Мы надеемся на лучшее, однако готовимся к худшему,

– сказал Дон Бро.

Он также добавил, что животное не продается. Для спокойствия теленка, фермеры не пускают к ней посетителей и журналистов.

В Индии были такие же случаи

В селе в Джалалпуре на свет тоже появлялось странное животное – телёнок с двумя головами. Жители индийского села были ошеломлены рождением теленка, но в то же время считали животное "чудом". Хотя у теленка одно тело, у него две головы с четырьмя глазами и двумя носами. Но там, где две головы расходятся, у молодой коровы только два уха и сросшийся рот.

У животного полицефалия, или дицефальный парапаг. Это состояние, когда животные часто рождаются с двумя головами. Ветеринары считают, что это обычно вызвано аномальным развитием клеток во время формирования эмбриона. Животные с таким заболеванием, как правило, живут всего несколько месяцев. Впрочем, это теленок, несмотря на деформации, здоровое.

В Таиланде тоже рождался козленок-мутант с одним глазом и без носа

В агротуристическом комплексе Farmsook Homestay на свет появился редкий одноглазый козленок. У животного нет сформированного носа, из-за чего ей трудно дышать. Она дышала ртом и постоянно задыхалась, глотая воздух. К сожалению, животному с редкой мутацией не удалось выжить.