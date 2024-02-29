Плюс один страх: медведица после зимы вылезла из отверстия для вентиляции в доме – видео

Сотрудники службы охраны дикой природы в США попросили местных быть осторожными после того, как в одном из домов медведица вылезла из маленького вентиляционного отверстия. Вероятно, она зимовала там.

Специалисты рекомендовали в случае обнаружения диких зверей сохранять спокойствие и быстро покинуть опасную территорию.

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Медведица после зимы вылезла из отверстия для вентиляции

Комиссия по охране дикой природы Северной Каролины опубликовала видеозапись, на которой показано, как зверь выбирается из решетки. Там, очевидно, хищник обустроил себе убежище на зиму.

То, что сначала может показаться просто кучей кустов, норой или дуплом дерева, на самом деле может быть домом медведя на зиму. Если животное побеспокоит человек, то оно может выбежать из логова, особенно если внутри есть медвежата,

– говорится в заметке.

Пока не сообщается, где именно был снят ролик.

Как это было: смотрите видео

Пользователи сети развили целую дискуссию. Вот несколько комментариев:

"Пакуй чемоданы, Карен! Мы переезжаем к твоей маме, пока медведи не покинут свои пещеры";

"Я постоянно слышу скрежет на чердаке. Думала, что это белка. Может, это тоже медведь?";

"У нас одного нашли, он воровал корзины для пикников";

"Что делать, если вы обнаружили логово потрясающе милых енотов, построивших свое гнездо на крыльце?";

"Просто надо с этим смириться".

Медведь пытался проникнуть в дом через дверь для собак

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Голодный медведь пытался заползти в дом женщины в Вашингтоне через дверь для ее собачки. Но, кажется, размер не его. Предлагаем просмотреть и вам этот забавный видеоролик!