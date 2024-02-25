Винни Пух не успел застрять: медведь хотел войти в дом через собачью дверь - забавное видео

Жительница Норт-Бенда Эми Холд обнаружила большого медведя на ее заднем крыльце, который вынюхивал еду. Это произошло около 10 часов вечера и женщина сразу решила снять пушистого посетителя на камеру видеонаблюдения.

Голодный медведь пытался заползти в дом женщины в Вашингтоне через дверь для ее собачки. Но, кажется, размер не его!

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Медведь пытался проникнуть в дом через дверь для собак

На кадрах, которые Холт выложила в социальные сети, видно, как медведь осторожно забирается на ограждение у крыльца и, стоя на двух задних лапах, обнюхивает все вокруг. Затем он спускается на крыльцо и заглядывает в окно.

Это видео очень забавное, но также оно заставляет меня немного волноваться о том, что я проснусь в постели с медведем рядом со мной,

- сказала она.

Медведя, который уже посещал дом ранее, можно увидеть таким, обнюхивающим заднюю дверь и неоднократно просовывающим свою морду - и гигантские лапы – в щель собачьей двери.

Постучав в дверь несколько раз, поваленный медведь спустился с крыльца и неторопливо исчез в темноте, как показано в ролике. Холт сказала, что две ее большие собаки абсолютно ничего не сделали, когда медведь попытался ворваться внутрь.

Лиса украла телефон спасателя и сделала селфи-видео

Офицер RSPCA в Великобритании настроил свой телефон, чтобы снимать спасение животных. Но неожиданно на горизонте появилась любознательная лиса. Рыжая не собиралась позировать спасателю, и решила стать непосредственным автором видеороликов. Она схватила устройство и убежала с ним, пока он еще записывал.

На видео видно, как лиса кладет телефон под ближайший куст и нюхает его, успев при этом сделать селфи-видео. Фицкоста догнал животное и умудрился вернуть телефон.