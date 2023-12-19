Лекарств еще не нашли: мужчина заразился опасным вирусом от крысы

У жителя Арканзаса недавно диагностировали потенциально смертельный вирус – хантавирус. Он заразился им от крысы.

Этот вирус, смертность от которого составляет около 40%, обычно распространяется из-за помета грызунов. Штамм поражает легкие, заставляя человека буквально захлебываться жидкостью, а шанс летального исхода составляет 40%.

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Крыса заразила мужчину смертельным вирусом

Поставленный страшный диагноз явился следствием важного открытия, сделанного учеными из Университета Арканзаса. Они обнаружили новый штамм хантавируса, названный ими вирусом Озарк, который был обнаружен у шипохвостых хлопковых крыс. Обнаруженный вариант вируса считается исключительно опасным.

Хантавирус является серьезной проблемой для здоровья:

ежегодно его болеют примерно 800 одних только американцев,

примерно 300 из этих случаев заканчиваются летальным исходом.

Симптомы хантавирусной инфекции напоминают тяжелый грипп и могут перейти в более серьезные осложнения, затрагивающие сердце и легкие. Заболевание, известное как хантавирусный легочный синдром, обычно начинается с лихорадки, боли в мышцах и тошноте и может перерасти в затрудненное дыхание и ощущение сдавленности в груди.

Что еще нужно знать о хантавирусе?

Это заболевание поражает прежде всего кровеносные сосуды в легких, вызывая их протекание и наполнение легких жидкостью, что может привести к летальному исходу. От хантавируса нет специального лекарства или вакцины, но практикуемое лечение направлено на поддержание дыхания и гидратации пациента, а также на снятие таких симптомов, как боль и лихорадка.

Хотя хантавирус обычно не передается между людьми, редкие случаи передачи вируса от человека к человеку были зарегистрированы в Чили и Аргентине при использовании другого штамма, который называют вирусом Анд.

Олени-зомби появляются по всему миру

Вспышка заболевание поражает популяции оленей и лосей. Болезнь заставляет их превращаться в высушенные оболочки, блуждающие без цели.

Хроническая болезнь истощения (ХХВ) вызывала беспокойство в более чем половине Соединенных Штатов, а также в Канаде и некоторых европейских странах, включая Норвегию, Финляндию и Швецию. Дополнительно к растущему списку пострадавших регионов недавно были задокументированы случаи болезни у двухлетнего белохвостого оленя в Кентукки.