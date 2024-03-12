В живописной балканской стране на туриста напал медведь: людей призвали быть осторожными

В Северной Македонии, популярном туристическом направлении, отдыхающих призвали быть осторожными. Все из-за повышенной угрозы нападения бурых медведей.

Произошло это после того, как на прошлой неделе в результате нападения медведя в природном парке Маврово на западе Северной Македонии был ранен датский лыжник. Популяция животных в регионе выросла вдвое – причина этому глобальное потепление.

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В Северной Македонии медведь напал на туриста

Датский лыжник был ранен во время нападения медведя в природном парке в Северной Македонии.

Лыжника доставили в больницу в западном городе Тетово. Во время нападения, который произошел в районе Шар-горы, он получил ранение левой ноги.

Популяция медведей удвоилась

В недавнем отчете местных властей отмечается, что популяция медведей в западной части страны растет из-за мягких зим последних лет. Это явление привело к тому, что медведи рано выходят из зимней спячки или вообще не впадают в нее.

Как следствие, хищники чаще заходят в населенные пункты и даже представляют угрозу для людей, нападая на них.

В национальном парке Маврово обитает от 160 до 180 бурых медведей. Эксперты указывают, что в этом регионе должно быть до 70 медведей, а сейчас их количество увеличилось вдвое,

– отметил глава Национального центра кризисного управления Стоянце Ангелов.

В прошлом году в горной местности крупнейшего национального парка страны – Мавровского – произошел ряд инцидентов, связанных с попытками медведей проникнуть в дома жителей сел в поисках пищи.

Эти случаи обеспокоили местных жителей. Они призвали власти принять немедленные меры для обеспечения их безопасности.

На туриста во время горнолыжного отдыха в Европе напал медведь / Иллюстративное фото Unsplash

Медведица после зимы вылезла из отверстия для вентиляции в доме

Сотрудники службы охраны дикой природы в США попросили местных быть осторожными после того, как в одном из домов медведица вылезла из маленького вентиляционного отверстия. Вероятно, она зимовала там.

Специалисты рекомендовали в случае обнаружения диких зверей сохранять спокойствие и быстро покинуть опасную территорию.