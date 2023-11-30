Могла погибнуть на морозе: полицейские спасли хаски, которая оказалась на улице совсем одна

Возле села Гоща Ровенской области местные правоохранители наткнулись на растерянную собаку породы хаски. Она была в ошейнике и части цепи. Бедняга потеряла своих хозяев, и в мороз осталась на улице.

Чтобы спасти собаку и разыскать владельцев, гощанские полицейские забрали ее в местное отделение полиции. Щемящую историю спасения – читайте ниже в материале!

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Потерявшую хозяев хаски приютили полицейские

В течение 7 дней разыскивали владельца собаки, но он так и не отозвался. Сейчас собака уже живет в новом доме.

На этот вечер имеем настоящую историю добра. Недавно в поле неподалеку от поселка Гоща, что на Ровенщине, полицейские увидели растерянного пса породы хаски, который был с ошейником и частью цепи,

– заявили в полиции.

Гощанские правоохранители доставили животное в местный отдел полиции. Полицейские предоставили комплексный уход за животным – накормили и приютили.

Собака теперь в безопасности и попала в хорошие руки: смотрите видео

С помощью волонтеров собаке нашли нового хозяина. История начинается в Костополе, где мужчина обратился в полицию, чтобы обеспечить ей любящий дом. Охваченный сильным состраданием, он выразил готовность заботиться о хаске, если не найдутся владельцы. К тому же у него уже есть собака такой же породы.

Кинологи спецавтомобилем доставили четырёхлапую из Гощи в Костополь. Игривая и ласковая Луна, а именно так назвал собаку новый опекун, познакомилась с семьей, в частности с псом Томом.

В Киеве спасли краснокнижную рысь, которую продавали на OLX

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В сентябре зоозащитники вступили в контакт с "продавцами" на платформе OLX и договорились о передаче "товару" за 3,8 тысячи долларов. К делу привлекли работников Обуховского районного управления полиции, которые изъяли рысь и направили животное на передержку для спасенных диких животных.

В Киеве во время пожара в доме ГСЧС спасли щенка и котенка

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Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева отправились на место пожара сразу после сообщения. Во время тушения огня ГСЧС спасли щенка и котенка – их передали владелице.