"России все равно, кого уничтожать": во время обстрела Киева погиб лось, которого только спасли

В результате атаки России на Киев в понедельник, 8 июля, погибло крупное дикое животное, которое находилось в Центре спасения диких животных. Речь идет о лосе, крупнейшем представителе семейства оленьих.

Об этом сообщили в организации UAnimals. Рассказывают, что животное на днях спасли волонтеры.

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В результате российского обстрела в Киеве погиб лось

8 июля в результате очередного российского массированного ракетного удара погиб лось, который был на реабилитации в Центре спасения диких животных Натальи Поповой. Животное испугалось взрывов, и разогнавшись, ударилось о стену.

Этого лося на выходных спасли благодаря усилиям Натальи Поповой, команды спасателей ГСЧС и помощи UAnimals. Животное заметили на территории Института металлофизики Академии наук в Голосеевском районе Киева. Чтобы безопасно вернуть лося в дикую природу, нужно было его поймать – а это еще та задачка со звездочкой...

– говорится в сообщении.

Лось испугался взрывов и ударился о стену: смотрите видео

В рамках чрезвычайной спасательной операции зоозащитники обратились к ГСЧС с просьбой о помощи в использовании дрона для отслеживания лося на большой территории одного из институтов. Миссия столкнулась с неудачей, когда лось получил травму челюсти, что сделало его непригодным для немедленного выпуска в дикую природу. Было немедленно начато медицинское вмешательство, и лося прооперировали, а затем перевезли на реабилитацию в Центр спасения диких животных под Киевом.

Погибший лось – это еще одна сегодняшняя жертва РФ. Этой стране абсолютно все равно, что и кого уничтожать. Ее цель – уничтожить все живое,

– отметили в UAnimals.

Утром 8 июля организация сообщила, что лось, который, как ожидалось, имел все шансы полностью выздороветь и вернуться в естественную среду обитания, умер от полученных травм после трагического инцидента. На фоне российских обстрелов и операций противовоздушной обороны животное было напугано взрывами, что привело к сильному столкновению со стеной вольера. К сожалению, лось не выжил.