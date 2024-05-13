Нуждаются в покое: в Одесской области "бродят" редкие фениксы, которые не могут загнездиться

В природном заповеднике "Тузловские лиманы" в Одесской области заметили стаю розовых фламинго, известных также как фениксы, которые бродят по территории. К сожалению, сейчас птицы не могут гнездиться из-за неблагоприятных условий.

Людей просят не приближаться, поскольку птицы нуждаются в покое. Об этом говорится в сообщении на странице заповедника в Фейсбук.

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В Одесской области розовые фламинго не могут загнездиться

В прошлом году в "Тузловских лиманах" впервые было замечено, как фламинго гнездились, успешно высидев выводок из 192 птенцов, 18 из которых экологи окольцевали. Однако, этом году птицы столкнулись со значительными трудностями.

В последние недели розовые фламинго живут на Тузловских лиманах, они путешествуют в поисках безопасного места для гнездования,

– отмечает заповедник.

В 2023 году группа птиц сначала выбрала неудачное место для гнездования – слишком близко к людям. Однако, после переселения в более безопасную местность они смогли успешно гнездиться и воспитывать своих птенцов.



Розовые фламинго блуждают и не могут загнездиться / Фото Национальный природный парк "Тузловские лиманы"

Отмечается, что прошлогоднее место гнездования сейчас покрыто водой, поэтому фламинго снова находятся в поисках.

Если вам посчастливилось встретить фламинго, пожалуйста, не подходите ближе чем 300 метров к этим птицам, особенно к их вероятным местам гнездования и желательно не распространяйте в целом место встречи,

– отмечают в администрации парка.

Подчеркивается, что среди миллионов уникальных мест мира фениксы выбрали именно эти украинские лиманы, считая их самым удачным и безопасным местом для появления малышей. Поэтому люди должны уважать их выбор и дать шанс на размножение.



В Одесской области "блуждают" редкие фениксы / Фото Национальный природный парк "Тузловские лиманы"

Заметим, фламинго – невероятные редкие птицы, занесены в Красный список Международного союза охраны природы, и нуждаются в защите.

В КиевЗоо обустроили новый авиарий для попугаев

В Киевском зоологическом парке обустроили новый авиарий для 20 спасенных попугаев. Зверинец во время войны стал центром спасения и реабилитации диких животных со всей Украины, в том числе и птиц.

В зоопарке уже помогли более 500 особям, из них почти 100 различных птиц. Среди спасенных попугаев есть Крамера, попугай индийский, розелла красная и розелла пестрая. Кого-то из них привезли из пострадавших территорий, кого-то отдали люди, а кого-то просто подбросили под зоопарк в коробке.