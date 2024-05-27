Ходят в гости: в Одесской области наблюдают необычное поведение животных, которые всегда конкурировали

На Тузловских лиманах, что в Одесской области, экологи зафиксировали необычное поведение барсуков и лисиц. Хотя эти два вида обычно считаются конкурентами и имеют территориальное поведение, однако на одном из скифских курганов они мирно сосуществуют рядом.

Лисицы и барсуки, которые считаются конкурирующими видами, во время войны стали соседями. Малыши даже ходят "в гости" к чужим норам. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) Иван Русев.

Читайте также Пушистики нуждаются в поддержке: в "Доме спасенных животных" состоится мегаярмарка

В Одесской области "подружились" лисы и барсуки

На опубликованных экологом фотографиях можно увидеть, как малыши барсуков и лисиц "ходят в гости" в соседние норы. Русев говорит, что ночью взрослые животные обходят большие территории в поисках пищи для своих малышей. Сейчас, в это время года, им это делать очень легко, ведь много мышевидных грызунов, молодые грачи, выпадающие из гнезд, и другая естественная пища есть в изобилии.

Барсуки неожиданно "стали соседями" с лисами / Фото Иван Русев

Интересно, что эти два вида, которые обычно являются конкурентами, здесь сосуществуют мирно. А здесь, вот, на одном из скифских курганов украинской Бессарабии, рядом живут "дружно семьями" и барсуки, и лисы. Мы даже видели, как малыши одного вида "ходят в гости" к входным норам соседа,

– написал эколог.

Русев также отмечает, что малыши хищников очень игривые, но когда появляются шумы войны, они мгновенно прячутся в норы.

Малыши даже "ходят в гости" к соседским норам / Фото Иван Русев

По его словам, отсутствие охоты во время войны создает условия для увеличения популяции многих видов. Это помогает не только барсукам и лисицам, но и косулям, кабанам и зайцам.

Из-за войны в Украине орлы меняют свои миграционные пути

Животные и птицы страдают от войны в Украине не менее, чем люди. В частности, орлы, которые летят к местам гнездования через Украину, меняют свои маршруты, чтобы избежать боевых действий.

Птицы отклоняются на расстояние до 250 километров, что может негативно повлиять на их размножение. Такие выводы сделала группа британских ученых в исследовании, опубликованном в научном журнале Current Biology.