Ходять в гості: на Одещині спостерігають незвичну поведінку тварин, які завжди конкурували

На Тузлівських лиманах, що на Одещині, екологи зафіксували незвичну поведінку борсуків та лисиць. Хоча ці два види зазвичай вважаються конкурентами й мають територіальну поведінку, проте на одному зі скіфських курганів вони мирно співіснують поруч.

Лисиці та борсуки, які вважаються конкуруючими видами, під час війни стали сусідами. Малеча навіть ходить "в гості" до чужих нір. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) Іван Русєв.

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На Одещині "потоваришували" лисиці й борсуки

На опублікованих екологом світлинах можна побачити, як малеча борсуків і лисиць "ходить у гості" до сусідніх нір. Русєв каже, що вночі дорослі тварини обходять великі території у пошуках їжі для своїх малюків. Зараз, у цю пору року, їм це робити дуже легко, адже багато мишоподібних гризунів, молоді граки, що випадають з гнізд, та інша природна їжа є в достатку.

Борсуки несподівано "стали сусідами" з лисицями / Фото Іван Русєв

Цікаво, що ці два види, які зазвичай є конкурентами, тут співіснують мирно. А тут, ось, на одному зі скіфських курганів української Бессарабії, поруч живуть "дружно сім'ями" й борсуки, й лисиці. Ми навіть бачили, як малеча одного виду "ходить у гості" до вхідних нір сусіда,

— написав еколог.

Русєв також зазначає, що малюки хижаків дуже грайливі, але коли з'являються шуми війни, вони миттєво ховаються в нори.

Малюки навіть "ходять у гості" до сусідських нір / Фото Іван Русєв

За його словами, відсутність полювання під час війни створює умови для збільшення популяції багатьох видів. Це допомагає не тільки борсукам та лисицям, але й косулям, кабанам та зайцям.

Через війну в Україні орли змінюють свої міграційні шляхи

Тварини та птахи страждають від війни в Україні не менше, ніж люди. Зокрема, орли, які летять до місць гніздування через Україну, змінюють свої маршрути, щоб уникнути бойових дій.

Птахи відхиляються на відстань до 250 кілометрів, що може негативно вплинути на їхнє розмноження. Такі висновки зробила група британських вчених у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Current Biology.