В Одессе на пляже собака украла бутылку пива у людей: забавное видео завирусилось в сети

Животные постоянно становятся главными героями курьезных инцидентов. Один из таких на днях случился на пляже Одессы.

Там на побережье пробежалась собака, и украла пиво у отдыхающих. Забавное видео обнародовали в социальных сетях, и оно быстро набрало популярность.

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В Одессе на пляже собака украла пиво у людей

В беззаботном инциденте, снятом на видео, молодая собака игриво ворует пиво у отдыхающих на одесском пляже. Напиток был поставлен в море, чтобы охладиться у берега.

Женщина пыталась отобрать пивную бутылку у собаки, которая убежала с ней. Несмотря на ее усилия, энергичная собака быстро вскочила на лапы и радостно побежала прочь с бутылкой в зубах.

Как это было: смотрите видео

Украинцев насмешили эти кадры, которые стремительно набрали популярность в сети. Вот несколько комментариев, которые оставили пользователи: