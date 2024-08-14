В Одессе на пляже собака украла бутылку пива у людей: забавное видео завирусилось в сети
Источник:тик-ток @odessatiktok
Животные постоянно становятся главными героями курьезных инцидентов. Один из таких на днях случился на пляже Одессы.
Там на побережье пробежалась собака, и украла пиво у отдыхающих. Забавное видео обнародовали в социальных сетях, и оно быстро набрало популярность.
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В Одессе на пляже собака украла пиво у людей
В беззаботном инциденте, снятом на видео, молодая собака игриво ворует пиво у отдыхающих на одесском пляже. Напиток был поставлен в море, чтобы охладиться у берега.
Женщина пыталась отобрать пивную бутылку у собаки, которая убежала с ней. Несмотря на ее усилия, энергичная собака быстро вскочила на лапы и радостно побежала прочь с бутылкой в зубах.
Как это было: смотрите видео
Украинцев насмешили эти кадры, которые стремительно набрали популярность в сети. Вот несколько комментариев, которые оставили пользователи:
- "Хозяин научил";
- "Кому отнес?";
- "Уборка пляжа";
- "Красавчик";
- "Хозяину собаки повезло".