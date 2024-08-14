Там на узбережжі пробігся собака, й вкрав пиво у відпочивальників. Кумедне відео оприлюднили в соціальних мережах, і воно швидко набрало популярності.

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В Одесі на пляжі собака вкрав пиво у людей

У безтурботному інциденті, знятому на відео, молодий собака грайливо краде пиво у відпочивальників на одеському пляжі. Напій був поставлений в море, щоб охолодитися біля берега.

Жінка намагалася відібрати пивну пляшку у собаки, яка втекла з нею. Попри її зусилля, енергійний собака швидко схопився на лапи й радісно побіг геть з пляшкою в зубах.

Як це було: дивіться відео

Українців насмішили ці кадри, які стрімко набрали популярності в мережі. Ось декілька коментарів, які залишили користувачі: