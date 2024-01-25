Спасение из огненной ловушки: на Николаевщине из пламени вынесли маленькую собачку

В Николаевской области 24 января зарегистрировали пожар жилого дома. В результате возгорания спасли собачку.

К счастью, обошлось без погибших и раненых. Об этом сообщили на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

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В Николаевской области ГСЧС из пламени вынесли собачку

В селе Мартыновка Прибужановской общины Вознесенского района в 16:31 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что горит перекрытие одноэтажного жилого дома.

Чрезвычайники ликвидируют пожар / Фото ГУ ГСЧС

На место направили отделение местной пожарной охраны Мартыновка и 12 чрезвычайных пожарно-спасательной части.

Во время тушения пожара спасатели увидели, что под кучей бытовых вещей спряталась напуганная хозяйственная собачка. Его вынесли во двор и передали владельцам. Животное не травмировалось,

– говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 16:58 на площади 5 квадратных метров. По информации ГСЧС, причину возгорания устанавливают.

Тушение пожара / Фото ГУ ГСЧС

Под Киевом нашли застенку для животных

Убежище Dog Help Ukraine в Киевской области подозревают в жестоком обращении с животными. Правоохранители Киевской области уже открыли уголовное производство. В соцсетях распространили фотографии и сообщения, свидетельствующие об ужасном отношении к четырёхлапым, которые не имели пищи длительное время и вынуждены были есть трупы погибших животных.

Зоозащитники приступили к эвакуации четырёхлапых. Некоторые животные уже спасли – они находятся на передержках или в ветеринарных клиниках. К сожалению, несколько собак погибли.

В то же время в Dog Help Ukraine отрицают жестокое обращение с животными. В соцсетях приюта публикуют видео с откормленными собаками и козами.