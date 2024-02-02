Были очень голодны: стая обезьян атаковала мужчину с коробкой бананов — потрясающее видео

В локациях, где "много диких обезьян", случаются интересные приключения. Туристы могут быть обворованы этими животными, а люди, которые просто хотят помочь, — подвергаются атакам.

Например, добряки из Катманду в Непале основали фонд “Feeding Animal Foundation” и занимаются тем, что кормят уличных животных. Один из таких моментов попал на видео, правда, развитие событий было несколько забавным, и опасным одновременно.

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Стая голодных обезьян атаковала мужчину с коробкой бананов

Так, "клиентами" неравнодушных людей из фонда "Feeding Animal Foundation" становятся собаки, кошки, коровы и, конечно, многочисленные обезьяны. Именно кормление обезьян и было снято на видео. Кадры и удивили, и порадовали зрителей.

Как обезьяны напали на мужчину с бананами: смотрите видео

В какой-то момент незнакомца с коробкой бананов становится даже немного жаль, а его здоровье и безопасность вызывают опасения – уж слишком много животных набрасываются на угощение, а со всех сторон бегут все новые и новые обезьяны. Но мужчина лишь улыбался – похоже, подобные приключения для него не в новинку.

Песик хитростью достал печенье

Как и многие люди, домашние животные обожают вкусную еду. Некоторые ради вкусностей выполняют команды, в то время, как другие, вынуждены выпрашивать у хозяев лакомства. Но иногда, например, ретривер из недавно опубликованного видео был вынужден прибегнуть к хитрости, чтобы получить лакомство.

На опубликованном видео видно, что собачка заметила на столе печенье, которое ему, очевидно, сразу же захотелось съесть. Чтобы не прослыть воришкой, смышленый пес решил уронить печенье на пол, считая, что после этого никто, кроме него, уже не захочет его есть. Так и случилось – миссия выполнена!