Большое взвешивание: зоопарк показал, как удается заманить неуловимого тигра на весы

31 августа 2023, 17:00
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Источник:

IFLScience

По ежегодной традиции смотрители в зоопарке тщательно взвешивают своих любимцев. Однако не все пушистые друзья охотно подчиняются весам, чем побуждают прибегать к разным ухищрениям со стороны работников для точных измерений.

В Лондонском зоопарке провели масштабное взвешивание животных

Ежегодное взвешивание действительно большое событие для Лондонского зоопарка ZSL, и в 2023 году этой увлекательной традиции исполняется 100 лет. Как взвешивают животных – смотрите ниже в материале!

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Руководство зоопарка подчеркнуло важность этого события. С популяцией примерно 14 000 животных, проживающих в его помещениях, задача взвешивания каждого из них является трудным делом, охватывающим несколько дней. Также смотрители сталкиваются с проблемой убедить нежелающих животных стать на вес, побуждая их разрабатывать инновационные методы для достижения этого.

Ежегодно в этот особый день большого взвешивания смотрители Лондонского зоопарка вооружаются гигантскими линейками, рулетками и весами, а затем последовательно взвешивают и измеряют каждую птицу, рептилию, рыбу или беспозвоночных, обитающих в стенах зоопарка.

Что помогает смотрителям во взвешивании?

Закуски играют решающую роль в облегчении тяжелого взвешивания животных. Смотрители зоопарка разрабатывают уникальные подходы для каждого животного, поскольку методы, оказавшиеся успешными для гориллы, не сработают с тигром.

Например, белых обезьян привлекают орехи и попкорн, в то время как пингвины предпочитают кольца. С другой стороны, тигры доставляют огромное удовольствие, когда им дают порошок карри.

Пингвинам пришлось бороться с дикими лондонскими цаплями за их закуски / Фото IFLScience

Зачем ежегодное взвешивание?

Это событие преследует цель не только обновить записи, но и играет ключевую роль в Системе управления зоологической информацией (ZIMS), используемой зоопарками глобальной базе данных. Она помогает работникам зоопарков сравнивать важную информацию о многочисленных видах, под угрозой исчезновения, таким образом способствуя более эффективному мониторингу здоровья животных и предлагая ценные данные для оценки устойчивости диких популяций.

По словам руководителя зоологического отдела Анджелы Райан, эти данные позволяют гарантировать, что каждое животное, живущее в зоопарке, хорошо питается и растет с необходимой скоростью, что является ключевым показателем здоровья и благополучия.

Как взвешивают тигра: смотрите видео

Автор: Марта Касіянчук