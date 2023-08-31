Большое взвешивание: зоопарк показал, как удается заманить неуловимого тигра на весы

Ежегодное взвешивание действительно большое событие для Лондонского зоопарка ZSL, и в 2023 году этой увлекательной традиции исполняется 100 лет. Как взвешивают животных – смотрите ниже в материале!

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Руководство зоопарка подчеркнуло важность этого события. С популяцией примерно 14 000 животных, проживающих в его помещениях, задача взвешивания каждого из них является трудным делом, охватывающим несколько дней. Также смотрители сталкиваются с проблемой убедить нежелающих животных стать на вес, побуждая их разрабатывать инновационные методы для достижения этого.

Ежегодно в этот особый день большого взвешивания смотрители Лондонского зоопарка вооружаются гигантскими линейками, рулетками и весами, а затем последовательно взвешивают и измеряют каждую птицу, рептилию, рыбу или беспозвоночных, обитающих в стенах зоопарка.

Что помогает смотрителям во взвешивании?

Закуски играют решающую роль в облегчении тяжелого взвешивания животных. Смотрители зоопарка разрабатывают уникальные подходы для каждого животного, поскольку методы, оказавшиеся успешными для гориллы, не сработают с тигром.

Например, белых обезьян привлекают орехи и попкорн, в то время как пингвины предпочитают кольца. С другой стороны, тигры доставляют огромное удовольствие, когда им дают порошок карри.

Пингвинам пришлось бороться с дикими лондонскими цаплями за их закуски / Фото IFLScience

Зачем ежегодное взвешивание?