У Лондонському зоопарку провели масштабне зважування тварин
Щорічне зважування справді є великою подією для Лондонського зоопарку ZSL, і у 2023 році цій захопливій традиції виповнюється 100 років. Як зважують тварин – дивіться нижче у матеріалі!
Зауважте Через глобальне потепління: які істоти можуть бути повністю стерті з лиця Землі
Керівництво зоопарку підкреслило важливість цієї події. З популяцією приблизно 14 000 тварин, які проживають у його приміщеннях, завдання зважування кожної з них є важкою справою, що охоплює кілька днів. Також доглядачі стикаються з проблемою переконати неохочих тварин стати на ваги, спонукаючи їх розробляти інноваційні методи для досягнення цього.
Щорічно в цей особливий день великого зважування доглядачі Лондонського зоопарку озброюються гігантськими лінійками, рулетками та терезами, а потім послідовно зважують і вимірюють кожного птаха, рептилію, рибу або безхребетних, які мешкають у стінах зоопарку.
Що допомагає доглядачам у зважуванні?
Закуски відіграють вирішальну роль у полегшенні важкого зважування тварин. Доглядачі зоопарку розробляють унікальні підходи для кожної тварини, оскільки методи, які виявилися успішними для горили, не спрацюють з тигром.
Наприклад, білих мавп приваблюють горіхи та попкорн, тоді як пінгвіни віддають перевагу кільці. З іншого боку, тигри виявляють величезне задоволення, коли їм дають порошок каррі.
Пінгвінам довелося боротися з дикими лондонськими чаплями за їхні закуски / Фото IFLScience
Для чого щорічне зважування?
Ця подія має на меті не лише оновити записи, але й відіграє ключову роль у Системі управління зоологічною інформацією (ZIMS), глобальній базі даних, що використовується зоопарками. Вона допомагає працівникам зоопарків порівнювати важливу інформацію щодо численних видів, що є під загрозою зникнення, таким чином сприяючи більш ефективному моніторингу здоров'я тварин і пропонуючи цінні дані для оцінки стійкості диких популяцій.
За словами керівника зоологічного відділу Анджели Раян, ці дані дають змогу гарантувати, що кожна тварина, яка мешкає в зоопарку, добре харчується та зростає з необхідною швидкістю, що є ключовим показником здоров'я та добробут.
Як зважують тигра: дивіться відео