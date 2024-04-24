Отпуск удался: обезьяна сделала незабываемое селфи с изумленными туристами – курьезное фото

Туристы на Бали были крайне удивлены курьезным моментом с одной из обезьян. Им удалось сделать очень удачный снимок с наглой обезьяной.

Хлоя и Крейг Деннис гуляли по заповеднику с обезьянами в джунглях, когда один из приматов решил сделать фото с ними. Это обычное поведение для животных в этом лесу.

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Одна из обезьян сделала удивительно удачное селфи с туристами

В Священном обезьяньем лесу Убуда пара встретила одну из 1 260 балийских длиннохвостых макак, обитающих в этой местности. Туристы смогли задокументировать эту встречу, поскольку обезьяна неожиданно сделала с ними удачное селфи.

Это определенно было путешествие всей жизни,

– прокомментировала поездку Хлоя.

Одна из обезьян сделала удивительно удачное селфи с туристами / Фото Caters news

Священный обезьяний лес Убуда

В селе Падангтегал, в природном заповеднике площадью около 12,5 гектара, обитает более 1 200 обезьян. Заповедник, история которого достигает 14 века, считается священным местом, где есть три храма. Обезьян уважают за их двойной символизм защиты и шалостей, примером чего является их игривое взаимодействие с посетителями, которые могут сделать с ними селфи за плату 2,50 фунтов стерлингов (123 гривны) за штуку.

Туризм играет решающую роль в поддержании статуса заповедника как важной природоохранной территории. Администрация заповедника способствует духовному и физическому благополучию через взаимодействие с окружающей средой, поощряя посетителей исследовать разнообразную дикую природу, в частности животных, обитающих в регионе.

Макака в Священном обезьяньем лесу Убуда / Фото Monkey Forest Ubud

Сообщается, что в местном лесу группа обезьян живет в 10 отдельных местах проживания. Местные жители и работники леса кормят обезьян сладким картофелем и бананами. В обмен на это обезьяны предлагают туристам возможность сделать с ними селфи и даже приобрести специальные ваучеры.