Залетел на карьер и не смог выбраться: в Кривом Роге спасли лебедя

В Кривом Роге мастер горный Сергей Котлубай спас лебедя. Пернатый залетел в карьер и не смог выбраться.

Мужчина совершил спасательную операцию за день до мобилизации. Он считает это хорошим знаком. Об этом говорится на сайте "Метинвеста".

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В Кривом Роге спасли лебедя в карьере

Обессиленную птицу заметили на горизонте северного борта Анновского карьера.

Один из машинистов бульдозера, который работал рядом, пытался накормить и напоить лебедя водой в надежде, что он сам сможет выбраться из ловушки. Впрочем, когда стало понятно, что птица не может спастись сама, помочь ему согласился Сергей Котлубай.

Конечно, птица агрессивно шипела и сильно сопротивлялась, поэтому коллеге пришлось непросто. Подсказал ему накинуть куртку на пернатого, чтобы удобно было поднять на руки. Загрузились в "вахтовку", вывезли на поверхность и отвезли и выпустили на воду,

– сказал руководитель предприятия.



Сергей Котлубай вместе со спасенным лебедем / Фото Метинвест

Спасенного лебедя вывезли на большой пруд, где он сможет восстановить силы, чтобы дальше лететь по своим делам.

В Киевской области горела улиточная ферма

5 июня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожаре, вспыхнувшем на фермерском хозяйстве в Белой Церкви. Загорелась улиточная ферма.

К счастью, пожар потушили, пострадавших в результате возгорания нет. Моллюсков в конструкциях, которые занялись, также не было.