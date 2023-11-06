В Киеве на мусор выбросили декоративного кролика и редкую черепаху: трогательные фото

Недавно из мусорного бака в Киеве удалось спасти маленького кролика и красноухую черепаху. Быстрые действия смотрителей зоопарка обеспечили безопасность этих беспомощных существ, которые сейчас находятся на их попечении.

Стремясь обеспечить лучшее будущее для животных, смотрители зоопарка активно ищут им новые семьи. О спасении животных рассказали в Kyiv Animal Rescue Group.

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В Киеве в мусорнике нашли кролика и красноухую черепаху

По данным зоозащитников, ухоженных и милых животных нашли в пакете в мусорном баке.

Что только люди не выбрасывают на помойку. Иногда – друзей. И это, к сожалению, не аллегория. Хороший человек, например, на днях нашел в мусорном баке чьих-то друзей. Двойка в пакете — декоративный кролик и красноухая черепаха. Ухоженные и упитанные,

– говорится в сообщении Kyiv Animal Rescue Group.

В организации добавили, что люди, которые взяли на себя ответственность за этих двух очень милых животных, почему-то решили, что животные – это мусор, что выбрасывают.

Девочка черепашка и мальчик кролик теперь на кураторстве команды зоозащитников. Их уже осмотрел врач, животные полностью здоровы и готовы ехать в новые семьи. Туда, где их всегда будут считать друзьями, а не мусором, где будут заботиться и любить.

Пушистик здоровый и откормленный / Фото Kyiv Animal Rescue Group

К слову, зоозащитники сообщили, что черепашка вместе с другими кураторскими животными принимала участие в AdoptMe Days в 4-м павильоне на ВДНХ в эти выходные.

В Киеве на мусор выбросили декоративного кролика и редкую черепаху / Фото Kyiv Animal Rescue Group

На востоке Украины хозяева бросили кошку в доме и она скончалась

На востоке Украины владельцы покинули кота и уехали искать безопасное убежище. К сожалению, беспомощный домашний любимец умер на их кровати, совсем один, не дождавшись спасения.

По словам военного, он застал ее на детской кроватке. Защитник не смог сдержать слез во время воспоминания об этой истории.

Енота Константина привезли из Донецка во Львов

Военнослужащий ВСУ Константин во время одной из удачных наступательных операций спас енота возле Константиновки Донецкой области. Теперь животное нашло убежище во львовском Доме спасенных животных. Енота назвали в честь города и защитника.

Животное, возраст которого ориентировочно до 1,5 лет, нуждается в осмотре ветеринаром из-за стресса. Ближайшим планом является проведение необходимой терапии паразитов, вакцинация и кастрация. После обязательного двухнедельного карантина Костя будет интегрирован с группой енотов-побратимов, благодаря чему их популяция в приюте увеличится до 15 человек.