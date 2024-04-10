Весит почти 100 килограммов и имеет собственное ложе: в Киеве в квартире держат вьетнамскую свинью

В многоэтажке в Соломенском районе Киева жильцы привлекли внимание к себе тем, что содержат в квартире необычное домашнее животное. Речь идет о почти 100-килограммовой вьетнамской свинье.

Ее зовут Маргоша и каждый день владельцы выгуливают животное на улице. Как живет домашний любимец в столичной квартире рассказало одно из украинских информационных изданий.

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В Киеве в квартире держат вьетнамскую свинью

В этом году свинье исполняется 14 лет, ее порода – черная вьетнамская вислобрюха. Легендарная свинка Марго уже давно стала знаменитой, но владельцы ее называют "большим ребенком".

В киевской квартире живет 100-килограммовая свинья / Скриншот с видео

Ее завели, когда она была еще совсем маленькой, а впоследствии, как выросла – не смогли расстаться. Животное отзывается на имя Маргоша и стало знаменитостью в Соломенском районе. Владелец выгуливает ее дважды в день, это уже стало их ритуалом.

Это как любое домашнее животное. К ней привыкаешь и все. Это самое чистое животное, на ней нет, ни блох, ни клещей,

– рассказал владелец Андрей.

По его словам, никаких неудобств со свинкой он не испытывает. Свои потребности справляет только на улице, где за ней убирают владельцы. Для свинки дома на полу сделали отдельное спальное место, а иногда она занимает и диван.

Ложе Маргоши / Скриншот с видео

Заметим, украинцы просят создать в Национальной полиции Украины подразделение зоополиции. Соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов. Теперь ее должен рассмотреть Кабинет Министров Украины.