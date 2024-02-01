В Киеве обновят правила содержания домашних животных: что изменится

Киевлян призывают принять активное участие в разработке обновленных правил содержания и ухода за собаками и котами в городе. Предложенные правила имеют целью делать их соответствующими европейским законам и требованиям времени.

Нормы, которые действуют сейчас, уже устарели, ведь были приняты почти 17 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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В столице обновят правила содержания животных

Как напомнили в КГГА, действующие правила содержания домашних животных действуют с 2007 года и последний раз корректировались 7 лет назад. За это время изменились некоторые нормы национального законодательства в вопросе обращения с животными.

В частности, правила планируют дополнить требованиями:

обеспечить наличие на домашнем животном ошейника с идентификационными отметками, а также поводка для выгула собак и намордника для собак опасных пород;

запретить попрошайничество с животными;

запретить оставлять животное одно в закрытом салоне авто при температуре воздуха более +20°C и менее +5°C.

От киевлян ждут активного участия

Киевлян приглашают присоединиться к разработке обновленных правил содержания в городе собак и кошек. Предложения можно оставлять, заполнив специальную форму.

Мы открыты для предложений, которые каждый может прислать нам через спецформу. Ведь правила разрабатываются для комфортного сосуществования людей и животных в городе,

– говорит Александр Возный.

Также для разработки изменений в требования содержания животных создадут рабочую группу на базе Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. В нее войдут депутаты Киевсовета, представители зоозащитных организаций, специалисты коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины".

В Киеве обновят правила содержания животных / Фото Unsplash

Для участия в рабочей группе необходимо до 7 февраля 2024 года включительно прислать письменное заявление в произвольной форме на электронный адрес: ecology@kyivcity.gov.ua с темой письма "Правила содержания домашних животных".

Под Киевом раньше срока проснулся сурок Викентий

В зоопарке "12 месяцев" в Киевской области раньше срока проснулся сурок Викентий. Произошло это на днях. Сурок просто вышел из своего домика и начал прогуливаться по вольеру.

Раннее пробуждение сурка может свидетельствовать о скором потеплении в феврале и ранней весне,

– говорят народные синоптики.

Сотрудники зоопарка говорят, что животное проснулось из-за теплой температуры воздуха.