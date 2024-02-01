В Киеве обновят правила содержания домашних животных: что изменится
Источник:КГГА
Киевлян призывают принять активное участие в разработке обновленных правил содержания и ухода за собаками и котами в городе. Предложенные правила имеют целью делать их соответствующими европейским законам и требованиям времени.
Нормы, которые действуют сейчас, уже устарели, ведь были приняты почти 17 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
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В столице обновят правила содержания животных
Как напомнили в КГГА, действующие правила содержания домашних животных действуют с 2007 года и последний раз корректировались 7 лет назад. За это время изменились некоторые нормы национального законодательства в вопросе обращения с животными.
В частности, правила планируют дополнить требованиями:
- обеспечить наличие на домашнем животном ошейника с идентификационными отметками, а также поводка для выгула собак и намордника для собак опасных пород;
- запретить попрошайничество с животными;
- запретить оставлять животное одно в закрытом салоне авто при температуре воздуха более +20°C и менее +5°C.
От киевлян ждут активного участия
Киевлян приглашают присоединиться к разработке обновленных правил содержания в городе собак и кошек. Предложения можно оставлять, заполнив специальную форму.
Мы открыты для предложений, которые каждый может прислать нам через спецформу. Ведь правила разрабатываются для комфортного сосуществования людей и животных в городе,
– говорит Александр Возный.
Также для разработки изменений в требования содержания животных создадут рабочую группу на базе Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. В нее войдут депутаты Киевсовета, представители зоозащитных организаций, специалисты коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины".
В Киеве обновят правила содержания животных / Фото Unsplash
Для участия в рабочей группе необходимо до 7 февраля 2024 года включительно прислать письменное заявление в произвольной форме на электронный адрес: ecology@kyivcity.gov.ua с темой письма "Правила содержания домашних животных".
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