Местные природоохранники успешно переселили группу носорогов в частный заповедник "Loisaba Conservancy", который называют крупнейшим переселением этого подвида в истории Кении. Носороги были переведены из трех других парков, которые сталкивались с перенаселением и не имели достаточно места для животных.

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В Кении провели самое масштабное переселение носорогов в истории

Природоохранники выразили оптимизм относительно возможности адаптации носорогов на новом месте, что потенциально может привести к возрождению их популяции. Это значительный шаг вперед, учитывая, что почти все стада черных носорогов в Кении были уничтожены браконьерами десятилетия назад.

В Кению на травянистое плато вернулись носороги, которых там не видели десятилетиями / Фото The Associated Press

Прошли десятилетия с той поры, как носороги бродили здесь почти 50 лет назад. Их численность сильно пострадала от браконьерства. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы омолодить этот ландшафт и позволить носорогам размножаться, стремясь восстановить их популяцию до былого величия,

– говорит менеджер Loisaba Conservancy Оле Йанкере.

По его словам, операция по перемещению носорогов длилась 18 дней. Сначала их искали по заповедникам с помощью вертолета, затем, чтобы безопасно забрать, усыпляли с применением транквилизатора.

Не обошлось и без инцидентов. В первые дни операции почти усыпленный носорог упал в ручей. Ветеринарам и рейнджерам пришлось держать его голову над водой с помощью веревки, чтобы он не утонул, и ждать, пока не подействует препарат.

Это самое большое переселение этого подвида животных в истории Кении / Фото The Associated Press

Отмечается, что некоторые из носорогов были перевезены аж из Национального парка Найроби. Поэтому они преодолели 300-километровое путешествие, пока не попали в новый дом в "Loisaba Conservancy". Другие животные прибыли из парков, расположенных ближе к заповеднику.

Почему приняли такое решение?

Пытаясь улучшить благосостояние носорогов в дикой природе, местные власти решили переселить часть животных в другие парки. Зоозащитники предполагают, что предоставление большего пространства для носорогов может потенциально повысить их уровень счастья и уровень размножения.

В Кению на травянистое плато вернулись носороги, которых там не видели десятилетиями / Фото The Associated Press

Забирая некоторых животных, мы ожидаем, что популяция носорогов на этих территориях увеличится. А потом мы снова заселим ту начальную популяцию, состоящую минимум из 20 животных, в новые районы,

– сказал эксперт по носорогам Службы дикой природы Кении Дэвид Ндере.

Он подтвердил, что в популяции носорогов уровень размножения показательно снижается, когда их становится слишком много на определенной территории.