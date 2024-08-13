В Калифорнии дикий медведь ворвался в школьный класс: бродил между партами и посягнул на еду

В США произошел необычный случай: школьная учительница готовила класс к новому учебному году, когда в комнату неожиданно зашел дикий медведь. Медведь бродил между рядами парт, прежде чем сотрудники школы безопасно вывели его на улицу.

В Калифорнии медведь ворвался в школу

Инцидент произошел в Пайн-Маунтен-Клабе, что в Калифорнии, где учительница начальных классов Элейн Салмон пошла в другое здание школы, чтобы сделать копии документов. Когда Элейн вернулась, в классной комнате ее уже ждал необычный гость – дикий медведь.

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Я открыла дверь моего класса, а там был этот медведь, который бросался к выходу. Я закрыла животное внутри и вернулась в школьный офис, откуда позвонила мужу,

– рассказала женщина.

Учительница выразила обеспокоенность относительно безопасности среды в ее классе. А особенно переживала по поводу недавно установленного пола и недавно развешанных ею декораций.

Ен Соври, муж учительницы, вмешался, чтобы снять на видео дикого медведя, который зашел в небольшой класс. Видно, как медведь неторопливо передвигается между партами, обнюхивает сумку с обедом учительницы Элейн, а потом пытается найти выход.

Как это было: смотрите видео

Дикое животное пыталось убежать через окно, вылезши на подоконник, и демонстрируя царапающие движения передними лапами. В конце концов муж учительницы зашел в класс и оставил открытой дверь наружу, чтобы медведь смог безопасно выйти. Животное не заставило себя долго ждать и смело прошло на выход всего в нескольких сантиметрах от Ена.

Медведь, которого выпустили на волю, быстро направился к лесистым горам, окружающих местную школу. Дикое животное не нанесло никакого вреда школьным помещениям, хотя и приблизилась к запасам пищи, которые были подготовлены на случай землетрясения.

Как отмечают на сайте учебного заведения, лозунгом школы, куда наведалось животное, является выражение: "Дом медведей".