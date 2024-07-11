Хотел сделать фото: в Южной Африке туриста насмерть затоптали слоны: в Южной Африке туриста насмерть затоптали слоны

В трагическом инциденте в национальном парке Пиланесберг в Южной Африке турист из Испании был смертельно затоптан стадом слонов. Турист проигнорировал запрет выходить из авто и осмелился сфотографировать животных.

Смерть ценой фото

43-летний путешественник был атакован стадом слонов во время сафари с тремя спутниками. Группа столкнулась со стадом слонов, среди которых были молодые телята, что заставило вожака разозлиться и начать нападение на туриста. Другие слоны стада также приняли участие в нападении.

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Туриста сначала доставили в больницу, где он позже скончался от полученных травм.

Посетители парка должны понимать, что это дикие животные. Вы не можете просто выйти из машины и подойти к животному. Селфи или возможность сфотографироваться с животным, которое может увидеть в вас угрозу или захватчика их территории, могут иметь ужасные последствия,

– говорится в сообщении.

Погибший турист проигнорировал предупреждения попутчиков и транспортных средств, проезжавших мимо, как выяснил Тами Матшего, генеральный директор Северо-Западного совета по вопросам парков и туризма Южной Африки, о чем свидетельствует трагический поворот событий.

Он также добавил, что туристам постоянно напоминают о том, как важно оставаться в своих транспортных средствах во время посещения парка, а также сохранять безопасное расстояние между животными и их транспортными средствами. Выходить из транспортных средств только в безопасно отведенных местах.