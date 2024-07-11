Смерть ціною фото

43-річний мандрівник був атакований стадом слонів під час сафарі з трьома супутниками. Група зіткнулася зі стадом слонів, серед яких були молоді телята, що змусило ватажка розлютитися і почати напад на туриста. Інші слони стада також взяли участь у нападі.

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Туриста спершу доправили до лікарні, де він пізніше помер від отриманих травм.

Відвідувачі парку повинні розуміти, що це дикі тварини. Ви не можете просто вийти з машини і підійти до тварини. Селфі або можливість сфотографуватися з твариною, яка може побачити у вас загрозу або загарбника їхньої території, можуть мати жахливі наслідки,

– йдеться у повідомленні.

Загиблий турист проігнорував попередження попутників і транспортних засобів, що проїжджали повз, як з'ясував Тамі Матшего, генеральний директор Північно-Західної ради з питань парків і туризму Південної Африки, про що свідчить трагічний поворот подій.

Він також додав, що туристам постійно нагадують про те, як важливо залишатися у своїх транспортних засобах під час відвідування парку, а також зберігати безпечну відстань між тваринами та їхніми транспортними засобами. Виходити з транспортних засобів тільки в безпечно відведених місцях.