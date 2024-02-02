Ветеринарная клиника в районе Парел на этой неделе обратилась в полицию за разрешением освободить голубя, а на следующий день его выпустили из-под ареста. Он пробыл в неволе 8 месяцев.

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В Индии выпустили на свободу голубя-шпиона

Полицейские задержали птицу в мае 2023 года на индийской нефтяной пристани Пир-Пау в пригороде Чембура. На его ножке было два кольца – одно из меди, другое из алюминия. На нижней стороне обоих его крыльев обнаружили китайские иероглифы.

После этого его "задержали" и удерживали под стражей в ветеринарной клинике в течение 8 месяцев.

В ходе расследования дела полиция выяснила, что голубь участвовал в гонках в открытых водах Тайваня, и во время одного из таких мероприятий он вылетел из страны и приземлился в Индии,

– заявили индийские правоохранители.

Когда расследование завершилось, с голубя сняли все обвинения в шпионаже. Ветеринарная клиника выпустила его на волю.

В аэропорту Колумбии арестовали женщину со 130 ядовитыми лягушками в багаже

Колумбийские власти изъяли 130 ядовитых лягушек-арлекинов у одного из пассажиров в аэропорту Боготы. Работники нашли их во время проверки багажа. Пассажирка спрятала амфибий вида Oophaga sylvatica в контейнеры для фотопленок. Многие лягушки были в состоянии обезвоживания и стресса.

Правоохранитель добавил, что частные коллекционеры могут заплатить до 1 000 долларов за каждую лягушку. В то же время в Колумбии штраф за владение одной такой лягушкой может достичь 14 300 долларов.

Женщина, ответственная за этот незаконный акт, была немедленно задержана, и сейчас ей предъявлены обвинения в незаконной торговле дикими животными.