На водопой через заросли: в Чернобыле показали благородное животное

Лоси – это большие и нарядные животные, поэтому могут пройти почти сквозь. Их не пугают лесные кустарники, прибрежные заросли сухой и высокой травы.

Так, в Зоне отчуждения зверь попал на фото, когда шел на водопой. Соответствующими фото поделился Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник.

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Что известно о лосе в Чернобыле?

Лоси – это крупные травоядные копытные млекопитающие, которые являются частью семейства оленевых. Вот несколько интересных фактов о лосях:

Лоси являются одними из крупнейших современных млекопитающих в мире. Они могут достигать высоты в плечах до 2 метров и веса до 700 килограммов.

У самцов лосей есть большие рога, растущие вверх, используемые для борьбы во время сезона размножения и для защиты.

Лоси могут быть территориальными животными, и могут проявлять агрессивность, особенно во время сезона размножения.

На водопой через заросли,

– подписали фотографию.



В Чернобыле показали лося / Фото Сергея Домашевского

Лоси – травоядные, и их рацион обычно состоит из травы, веток, листьев и других растительных материалов. Они также могут плавать и питаются водными растениями.

Некоторые популяции лосей имеют сезонные миграции, когда они перемещаются из одного места в другое, обычно в зависимости от доступности пищи и других факторов.

Лоси могут жить как одинокие особи, в парах или в небольших группах, особенно во время сезона размножения. Лоси играют очень важную роль в биологических системах, помогая контролировать рост растительности и создавая разнообразие среди животных в своей среде обитания.

В Чернобыле на российской мине подорвался краснокнижный зверь

К сожалению, на одной из мин, установленных оккупантом в Чернобыльской зоне, подорвался дикий конь породы Пржевальского. Этот вид занесен в Красную книгу Украины. Животное погибло на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, находившегося под оккупацией российских войск в 2022 году.