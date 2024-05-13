Животные тоже страдают от войны: в Чернобыле на российской мине подорвался краснокнижный зверь

Россия ежедневно уничтожает украинские земли, нанося удары как с воздуха, так и на земле. К сожалению, на одной из мин, установленных оккупантом в Чернобыльской зоне, подорвался дикий конь породы Пржевальского. Этот вид занесен в Красную книгу Украины.

Животное погибло на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, находившегося под оккупацией российских войск в 2022 году. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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В Чернобыле на мине подорвался конь Пржевальского

По словам пограничников, они акустически задокументировали факт минного взрыва в пределах зоны отчуждения ЧАЭС. Проверяя участок с помощью беспилотника, они заметили на природоохранной территории погибшего коня.

Пограничники акустически задокументировали факт минного взрыва в пределах зоны отчуждения ЧАЭС. Как выяснилось, на мине подорвался дикий конь породы Пржевальского,

– сообщили в ГПСУ.



В Чернобыле краснокнижный конь подорвался на российской мине / Фото ГПСУ

О гибели животного пограничники проинформировали соответствующие организации.

Что известно о лошади Пржевальского?

Конь Пржевальского – это последний вид диких лошадей на Земле. Он считается исчезнувшим в природе (в Европе с XIX века, в Азии – с XX века). Также это единственный представитель отряда конеподобных в дикой фауне Украины, табуны которых были акклиматизированы в Чернобыльской зоне отчуждения. Считается, что лошадь Пржевальского должна иметь в природе не менее 5 саморегулирующихся устойчивых популяций, одна из таких местных популяций существует в Чернобыльском заповеднике.

Длина их тела – 200 – 250 сантиметров, высота в холке 124 – 153 сантиметров, вес – 230 – 350 килограммов. Лошади Пржевальского имеют одну из самых древних особенностей окраса лошадей – саврасую масть, характеризующуюся пастельными оттенками гнедо-саврасовой масти с характерной темной полосой вдоль спины, также заметны осветленные участки шерсти.

Напомним, дикие краснокнижные животные уже неоднократно становились жертвами российской агрессии. В частности, в 2022 году на российских позициях в Херсонской области были обнаружены повешенные краснокнижные хомяки. А летом 2023 года в Одесской области было найдено более сотни тел краснокнижных тритонов, которые, как считают, погибли в результате взрыва Каховской ГЭС, осуществленного российскими войсками. И это лишь несколько случаев.