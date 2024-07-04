В Черкасской области спасатели вытащили из огня пятерых крошечных щенков: фото до слез

В селе Стецивка, что на Звенигородщине, возник пожар. Из-за него едва не погибли маленькие щенки, которые самостоятельно спастись не могли.

Тогда об инциденте сообщили ГСЧС Украины в Черкасской области. Спасатели немедленно отправились на место происшествия и, как всегда, успешно выполнили свою работу.

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5 спасенных щенков и ликвидирован пожар

Недавно на открытой территории вспыхнул пожар, причиной которого, как сообщается, стал мусор. Прибыв на место происшествия, спасатели услышали скуление из эпицентра пожара, которое указывало на то, что животное попало в беду.

Во время тушения пожара один из спасателей оперативно начал поисковую операцию, чтобы найти животное, которое находилось под угрозой исчезновения, и оказать ему помощь.

Сразу найти место, где раздавался такой жалостливый лай я не смог, потому что было очень много дыма, везде огонь ... Когда же нашел, аж 5 щенков плакали прямо среди мусора, который горел. 3 из них были просто напуганы, а 2 надышались дыма,

– рассказывает спасатель Андрей Харченко.



Работник ГСЧС и 5 спасенных маленьких щенков / Фото ГСЧС Украины

Спасатели перевезли щенков в безопасное место, где их отмыли и напоили водой. Впоследствии щенков передали старосте общины для дальнейшего пристройства.