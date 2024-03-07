Его там не должно было быть: в Атлантическом океане найден гигант, которого 200 лет считали вымершим

Ученые заметили у берегов Новой Англии серого кита. Это стало редким явлением для вида, который на протяжении веков вымирал в водах Атлантического океана, пока не исчез полностью.

Морской гигант был замечен группой исследователей из Аквариума Новой Англии. Согласно всему, что известно науке, его там быть не должно было.

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В Атлантическом океане нашли серого кита

По словам научной сотрудницы аквариума Орлы О'Брайен, которая первой заметила кита, они с коллегами просто не поверили своим глазам - это казалось "безумием". Кит был замечен в 48 километрах к югу от Нантакета (Массачусетс). Исследовательнице удалось сфотографировать кита, а затем его изображение показали специалисту Кейт Леммле, которая подтвердила, что на фото действительно серый кит.

Данные Аквариума Новой Англии свидетельствуют о том, что серых китов легко обнаружить из-за отсутствия спинного плавника, а также пятнистой серо-белой кожи.

Серого кита заметили в Атлантике, хотя его там быть не должно / Фото New England Aquarium

Представители этого вида являются привычным явлением для Тихого океана, однако в Атлантическом океане этот вид локально вымер – здесь серых китов последний раз наблюдали еще в 18 веке.

Что случилось?

Все изменилось в последние 15 лет: ученые заявляют, что за это время было зарегистрировано 5 наблюдений серых китов в водах Атлантики и Средиземного моря. Предполагается, что причины миграции китов связаны с изменениями климата.

Повышение глобальной средней температуры привело к тому, что Северо-Западный проход, соединяющий Тихий и Атлантический океаны через арктические воды, летом был свободен ото льда. В результате серые киты смогли путешествовать между океанами более свободно, чем в предыдущие века.

Наблюдение серых китов в Атлантическом океане стало еще одним напоминанием о том, что морские виды чрезвычайно быстро реагируют на изменение климата, если у них есть такая возможность,

– говорит О'Брайен.

Предполагается, что кит мог находиться в водах Атлантики в течение нескольких месяцев, поскольку еще в декабре его заметили у побережья Флориды. Среди других недавних необычных наблюдений серых китов – один у берегов Намибии в 2015 году. За четыре года до этого еще один был замечен у берегов Израиля.

Тогда профессор биологии Калифорнийского государственного университета Лиз Альтер заявила, что киты, вероятно, будут появляться в Атлантике. Однако, не стоит ожидать, что в ближайшее время в Атлантическом океане появится постоянная популяция серых китов.

Что пьют дельфины и киты, если вокруг соленая вода?

Задумывались ли вы над вопросом, как дельфины и другие морские млекопитающие добывают пресную воду, если они всю жизнь находятся в соленой среде. У них нет преснювального аппарата, как в жабрах морских рыб, а почки не способны растворить осадочный минерал.

С дельфинами и китами природа сыграла злую шутку. Казалось бы, они окружены водой, но употребление соленой воды, наоборот, приведет к обезвоживанию и гибели. Итак, что пьют эти морские млекопитающие?