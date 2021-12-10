Утенок пытался перелезть через кирпичную стену: забавное видео
Источник:ViralHog
Маленький утенок пытался перелезть через высококирпичную стену. Поступок птицы очень удивил хозяина.
Бразилец опубликовал в социальных сетях забавное видео с маленьким утенком. Птица активно пыталась лезть по кирпичной стене.
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Известно, что утенок – домашний любимец дочерей бразильца, которое внезапно решило сбежать. В комментариях люди шутили, что птенец похож на Тома Круза в фильме "Миссия невыполнима".
Посмотрите на этого утенка. Это утенок, который подарили моим дочерям. Посмотрите, какие невероятные вещи оно вытворяет. Оно лезет на стену, чтобы убежать из двора. В это невозможно поверить,
– рассказал мужчина.
Какие комментарии люди оставляли под видео:
- "Его схватили, все годы тренировок потрачены впустую!".
- "Утенок-паук!".
- "Оно еще не знает, что утки не могут лазить по стенам".
- "У этой утки дух Тома Круза".
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