Бразилець опублікував у соціальних мережах кумедне відео з маленьким каченям. Птаха активно намагалася лізти по цегляній стіні.
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Відомо, що каченя – домашній улюбленець доньок бразильця, яке раптово вирішило втекти. У коментарях люди жартували, що пташеня схоже на Тома Круза у фільмі "Місія нездійсненна".
Погляньте на це каченя. Це каченя, яке подарували моїм дочкам. Подивіться, які неймовірні речі воно виробляє. Воно лізе на стіну, щоб втекти з двору. У це неможливо повірити,
– розповів чоловік.
Які коментарі люди залишали під відео:
- "Його схопили, всі роки тренувань витрачені марно!".
- "Каченя-павук!".
- "Воно ще не знає, що качки не можуть лазити по стінах".
- "У цієї качки дух Тома Круза".
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Дивіться відео: як втікало каченя