Как снизить уровень тревожности и стресса у животных во время обстрелов: упражнение от зоопсихолога

Массированные обстрелы России пагубно влияют на здоровье украинских животных. Звуки воздушной тревоги, взрывов, выстрелов пугают животных и приводят к перевозбуждению их нервной системы.

Гибнут не только животные в зоне боевых действий, как бездомные, так и домашние. Даже в регионах, расположенных дальше от линии фронта много животных преждевременно умирает, не выдерживая стресса. Поэтому социальная инициатива Save Pets of Ukraine спросила совета у зоопсихолога о том, как можно успокоить любимца, сообщает Pets24.

Читайте также После атаки им это очень нужно: животные из "Киевзоо" устроили терапию для детей из Охматдета

Упражнения, которые помогут снизить уровень стресса у животных

Способ №1

Снизить уровень тревожности поможет упражнение, которое называется "Объятия сердца". Однако, у него правила как в самолете: сначала маску на себя – потом на ребенка. Сначала делаем себе.

Как делать себе?

Положите обе руки примерно на центр груди и представьте на своем теле циферблат часов. Начните медленно сдвигать кожу с цифры 6 по часовой стрелке, делаем 1 полный круг и добавляем еще 1/4. Начинаем с 6 – через 9 (расположено на уровне правого плеча) – идем до 12 (в сторону подбородка) – продолжаем сдвигать и (на уровне левого плеча) будет 3 – доходим обратно до 6 и продлеваем движение до 9 – плавно заканчиваем движение руки, сдвигающей кожу. После завершения круга и 1/4 в груди может появиться ощущение тепла. Также попробуйте сделать движение против часовой стрелки – иногда, для некоторых людей это работает даже лучше.



Схема упражнения "Обними сердца" / Фото Save Pets of Ukraine

Как делать для животных?

Животным делаем одной рукой, положив ладонь или любую часть ладони, в зависимости от размера животного, на уровень сердца.

Важно. В процессе выполнения упражнения дышите нормально и очень четко представляйте себе картину идеального исхода ситуации. Ведь животные очень тонко чувствуют наше состояние и могут перенимать его на себя.

Способ №2

Антистрессовые обертывания. Эта техника напоминает пеленание ребенка и эффективно помогает унять тревожность животного.

Найдите шарф (или любой другой эластичный кусок ткани), длина которого позволит дважды обернуться вокруг вашего любимца. Положите центр шарфа поперек груди животного, а концы поднимите над его плечами. Перекрестите концы шарфа на спине, затем опустите и снова перекрестите, но под грудью вашего хвостика. Далее концы снова поднимаем к бедрам, завязав надежным узлом подальше от позвоночника.



Антистрессовые обертывания для животных во время тревоги / Фото post.bark.co

Шарф должен плотно прилегать, но не перетягивать тело животного. Легкое давление вокруг тела должно успокоить или хотя бы снять нервное напряжение в ситуациях высокого стресса.

Помните, что любовь, забота и поддержка способны преодолеть любую тревогу!