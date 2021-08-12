Уникальный приют для слонов в Кении: здесь занимаются одинокими зверями

12 июля мы отмечаем Всемирный день слонов. Поэтому Pets 24 решили рассказать о спасителях этих крупных животных.

Заповедник Reteti с 2016 года защищает одиноких слоников, которые потеряли семью или попали в руки браконьеров. Они возвращают животных в природную среду и приучают к нормальной жизни.

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Приют для слонов в Кении

В горах Кении существует уникальный приют для осиротевших слоников. Его построили и удерживают жители северного региона. Это особое место, где животных приучают быть дикими, чтобы впоследствии отпустить на волю, и они смогли присоединиться к стаду.



Приют для слонов в горах / Фото The Guardian

Первой жительницей спасательного центра стала Суяна. В 2016 году местные жители нашли малыша, которому было всего 4 недели. В приюте слонят кормят специально разработанным молоком, которое имеет все необходимые питательные вещества.



Слоников кормят специальным молоком / Фото The Guardian

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты на чудеса. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, не только вкусный, но и полезный.

Когда я был маленьким мальчиком, я сначала ухаживал за козлятами, затем за козами, тогда родители поручили мне ухаживать за коровами. Я так счастлив, потому что раньше я здесь пас коров своей семьи, а сейчас воспитываю слонят. Это невероятно,

– рассказывает один из работников приюта Reteti Римленд Лемоджонг.

Парень очень любит играть с детьми. На фото он забавляет слоненка Покот, которому 7 месяцев.



Работник приюта играет со слоником / Фото The Guardian

Этот приют также нравится школьникам, которые часто его посещают. Раньше дети боялись крупных животных, но здесь они имеют возможность познакомиться с ними. После таких экскурсий ученики часто загораются амбицией стать ветеринарами или охранниками слонов.



Дети любят посещать приют и играть со слонами / Фото The Guardian

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С сентября 2016 работники заповедника Reteti спасли более 35 слонов, 10 из которых уже удалось вернуть в естественную среду, на свободу. Охранники круглосуточно ухаживают за маленькими слонятами и дают им все необходимое.