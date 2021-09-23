Уничтожал здание и ломал деревья: как кот прогнал слона, который разрушал двор дома

Слон может быть опасным для человека, если случайно окажется на территории его двора, ища пищу. Как кот смог прогнать гиганта – читайте в материале.

Во двор к Амнате Норасину, который является смотрителем местного парка, забрался слон по кличке Пай Салик. Среди местных животное известное "любовью к приключениям".

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Слон, что имеет 35-лет, начал уничтожать здания и ломать деревья. Однако на помощь хозяевам прибежал кот Симба. Слон мог бы легко раздавить маленькое животное, однако кот смело бросился на защиту и прогнал слона со двора.



Кот прогнал слона / Фото ViralPress

Амнат сообщил, что Пай Салик большую часть времени живет в лесу, но иногда выходит к людям, если сильно проголодается. Кроме того, мужчина вспомнил и о Симбе, утверждая, что он имеет агрессивный характер. Кот не любит, когда другие животные заходят на его территорию, поэтому бросился атаковать слона.

Что известно о слоне

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь

Пай Салик – один из 2 тысяч диких слонов, живущих на территории Таиланда. Примерно столько же его родственников живут в неволе.

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В дикой природе слоны большую часть дня заняты прогулками в джунглях и в защищенных заповедных зонах, поэтому конфликты с людьми у них возникают редко. Однако иногда животные совершают набеги на местные фермы в поисках пищи. Тогда людям нужно проявлять особую осторожность, ведь ярости слоны могут быть смертельно опасны.