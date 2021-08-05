Уиллоу буквально "прилипла" к телевизору. Она не смогла бы стать еще ближе, потому что и так уперлась носом в экран.
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Кто именно привлек внимание собаки – лошади или всадники, неизвестно. Но животному так нравятся соревнования, она даже пыталась потрогать телевизор лапкой, чтобы проверить, не выйдут ли фигурки за пределы экрана.
Владельцы Уиллоу сняли этот процесс видео и не ошиблись. Забавный ролик собрал уже почти 700 тысяч просмотров в тиктоке.
Собака смотрит соревнования по конному спорту: видео
Владельцы окрестили Уиллоу "Олимпийской собакой". Наверное, они были совершенно правы.
Пользователи тиктока в комментариях рассказывают, что их любимцы тоже часто смотрят телевизор.