Уиллоу буквально "прилипла" к телевизору. Она не смогла бы стать еще ближе, потому что и так уперлась носом в экран.

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Кто именно привлек внимание собаки – лошади или всадники, неизвестно. Но животному так нравятся соревнования, она даже пыталась потрогать телевизор лапкой, чтобы проверить, не выйдут ли фигурки за пределы экрана.

Владельцы Уиллоу сняли этот процесс видео и не ошиблись. Забавный ролик собрал уже почти 700 тысяч просмотров в тиктоке.

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Владельцы окрестили Уиллоу "Олимпийской собакой". Наверное, они были совершенно правы.

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь .

Пользователи тиктока в комментариях рассказывают, что их любимцы тоже часто смотрят телевизор.