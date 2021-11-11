Умирали от болезней и голода: женщина потратила 500 тысяч гривен на спасение двух котят

Британка потратила около 14 тысяч фунтов стерлингов за год, чтобы спасти двух котят. Женщина нашла их голодными и больными во время отдыха и не смогла бросить.

Британка Келли Уокер решила съездить на отдых после тяжелого развода с мужем. Женщина улетела в тур в Анталию, где на скалах рядом с пляжем нашла двух котят. Впоследствии назвала их Делайла и Харриет.

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Четырехлапые были в ужасном состоянии и умирали от голода и болезней. Келли не смогла их покинуть, поэтому начала каждый день подкармливать, чтобы животные к ней привыкли.

Когда кошки перестали ее бояться, женщина отвезла их к ветеринару. За полное медицинское обследование она заплатила 3 ​​тысячи фунтов (более 100 тысяч гривен). Кроме того, их вакцинировали, стерилизовали и подготовили к поездке в Великобританию.

Мне нужны были деньги, но я не могла оставить котят без помощи. Во время локдауна люди покупали собак за тысячи фунтов. Я сделала больше, спасла 2 жизни,

– объяснила Келли.

Келли решила лететь домой через Румынию, однако ее не выпустили из страны из-за ограничений, которые ввели в связи с COVID-19. Женщину отправили на самоизоляцию в хостел, что был возле аэропорта. При этом шансов улететь с котятами не было. Келли сообщили, что Делайлу и Харриет придется либо выбросить обратно на улицу, либо усыпить.



Келли с котёнком / Фото Kelly Walker

Женщина смогла договориться, чтобы ее любимцев разместили в гостинице для животных. Ей пришлось заплатить огромные деньги, ведь четырехлапые проживали там 10 месяцев.

Когда Келли вернулась за котами, ее ждало еще одно разочарование. Турция ввела строгие ограничения на перевозку животных, о которых она не знала.

"Я была разбита. На тот момент я потратила на котят 12 тысяч фунтов (более 420 тысяч гривен), ходила во все авиакомпании, просила, но получала один и тот же ответ", – сообщила Келли.

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Впоследствии женщина обратилась за помощью к зоозащитникам, которые смогли организовать перевозку котят из Турции в Великобританию. Это помогло Келли наконец-то заселить любимцев в их новый дом.

Смотрите видео встречу Келли с котятами:

В итоге она потратила 13 700 фунтов стерлингов (более 480 тысяч гривен), чтобы спасти и перевести Делайлу и Харриет. "Я не зарабатываю больших денег, я простой парикмахер. И да, я потратила на них целое состояние, но чувствую, что сделала что-то стоящее", — подытожила Келли.